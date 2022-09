El curso académico comienza este próximo lunes y los estudiantes preuniversitarios tienen estos días una nueva oportunidad para matricularse en los grados de la Universidad Politécnica de Cartagena, que destaca por la vocación internacional, la formación práctica y la inserción laboral de sus títulos en Ingeniería, Arquitectura, Empresa y Turismo.

Los días 5 y 6 de septiembre estará abierta la automatrícula online para los preinscritos que han sido admitidos en su opción preferida y para quienes acepten la plaza que se les ha concedido y desistan de posible mejora en la Universidad Politécnica de Cartagena.

Quienes no se hayan matriculado deberán acudir a su cita de llamamiento asignada los días 7 u 8 de septiembre. Todos los solicitantes incluidos en la lista, aunque inicialmente no tengan plaza adjudicada, deben estar presentes en el momento de ser llamados para poder optar a una plaza vacante. Si no se realiza la automatrícula ni se acude a la cita del llamamiento se pierde la plaza asignada.

La lista de admitidos en la fase extraordinaria, cuyo plazo de inscripción se cerró a principios de agosto, se publicó el pasado miércoles. Serán citados al llamamiento 675 estudiantes, de los que 505 han sido admitidos en alguno de los grados que escogieron. De ellos, 291 han conseguido plaza en su primera opción. En la fase ordinaria de matrícula se agotaron las plazas de los dobles grados y de los títulos en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, Ingeniería Biomédica y Ciencia e Ingeniería de Datos.

Universidad Europea de Tecnología

La veintena de títulos de grado que se imparten en los siete centros docentes de la UPCT, entre los que hay opciones de doble grado e itinerarios bilingües, tienen en común la aplicación práctica de los conocimientos en laboratorios, empresas e instituciones a través de prácticas curriculares y extracurriculares.

La Universidad Politécnica de Cartagena destaca por la productividad de sus investigadores y su potencial de transferencia de conocimiento y colaboración con el sector productivo a través de su Red de Cátedras.

La promoción de las vocaciones científico-técnicas y empresariales en niveles preuniversitarios, así como el fomento del emprendimiento y la internacionalización son prioridades para la UPCT, cuyas elevadas tasas de inserción laboral facilitan que sus egresados accedan, incluso antes de concluir sus estudios, a sus primeros trabajos.

Especializada en Ingeniería, Arquitectura, Empresa y Turismo, la Universidad Politécnica de Cartagena es la sede en España de la Universidad Europea de Tecnología, lo que multiplica las opciones de movilidad y de participación en proyectos internacionales para su alumnado.

Abierta la última fase de admisión en másteres

La tercera y última fase de admisión en másteres concluye el próximo 11 de septiembre.

La Universidad Politécnica de Cartagena imparte títulos de máster que habilitan para ejercer profesiones reguladas de ingeniero o arquitecto en todas sus escuelas y una veintena más de másteres de especialización profesional.

Los datos de empleabilidad de los egresados de la UPCT evidencian la alta demanda de los titulados de la Politécnica de Cartagena en el mercado laboral. La inserción laboral al año de titular es del 88% entre quienes completan estudios de máster, según las últimas encuestas realizadas por el Servicio de Gestión de la Calidad.

