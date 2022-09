Ante la "oleada de robos" que está sacudiendo a La Aljorra y la "falta de efectivos policiales que vigilen la zona", los vecinos de la diputación, vestidos con chalecos amarillos, se han echado a la calle y, "tras más de un año casi inactivas", han puesto en marcha de nuevo las patrullas vecinales con el fin de "disuadir a los maleantes" que acechan la zona.

Según han relatado vecinos de la localidad a este diario, durante estas dos últimas semanas se han producido robos en coches que se encontraban aparcados en la calle y en dos viviendas, así como un intento de robo en una tercera. Hace escasos días saquearon un taller de camiones y un almacén de materiales de construcción. Además, el pasado domingo 28 de agosto un hombre fue detenido por la Policía Local tras atracar a punta de pistola una gasolinera de la población cartagenera.

Como respuesta los vecinos de la Plataforma No más Robos, creada el pasado 2015 como respuesta a los sucesivos robos que padecían los residentes de la zona, ha decidido actuar de nuevo. El pasado 1 de septiembre, un grupo de unas 10 personas, la mayoría equipadas con un chaleco amarillo reflectante, se reunió en el centro cívico de la localidad, desde dónde partió en torno a las 22.00 de la noche para patrullar la ciudad. En caso de observar cualquier incidencia "se la comunican directamente a la Policía Local para que sean ellos quienes actúen", ha explicado un representante de No más Robos.

La plataforma también dispone de un grupo de la aplicación de mensajería Whatsapp, en el que se coordinan y también avisan de posible actividad sospechosa en su zona.

El Comisario Jefe de la Policía Local de Cartagena, Pedro Moreno, en pos de lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, ha declarado al respecto que la situación en La Aljorra "no es ni mucho menos alarmante ni caótica, tan solo se trata de un par de denuncias por robos en viviendas".

En este sentido, Moreno considera que "no es necesario sacar patrullas de seguridad ciudadana a la calle", por lo que ha pedido a los vecinos que eviten salir por su cuenta y riesgo a realizar estas labores de vigilancia. En todo caso, el Comisario Jefe de la Policía asegura que ha transmitido órdenes al subinspector que está a cargo de la zona de La Aljorra y Pozo Estrecho para que "envíe a agentes que patrullen la zona constantemente". Al respecto, los vecinos aseguran que "la situación de la Aljorra no le parece preocupante a los cuerpos de seguridad porque muchas de las personas que sufren algún delito no lo denuncian, puesto que consideran que en muchas ocasiones no sirve para nada, únicamente para engordar una estadística".

Para tratar de apaciguar a los vecinos, Moreno ha recordado que "dentro de muy poco" estará operativo el nuevo cuartel de Pozo Estrecho, en el que 30 agentes darán servicio tanto a la localidad homónima como a La Aljorra. En concreto, tal y como informaron fuentes municipales a La Opinión, su construcción culminará, previsiblemente, en septiembre de este mismo año, de modo que "lo esperado es que el cuartel entre en funcionamiento a primeros de octubre".