El presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, Fulgencio Sánchez, anunció a La Opinión que este colectivo, integrado en la Plataforma de Suelos Contaminados, se personará en la causa abierta por lo contencioso administrativo en la que la Comunidad Autónoma y Ercros se disputan el tipo de descontaminación que se tiene que realizar en los suelos de la antigua fábrica de Potasas y Derivados, en la entrada a Cartagena por el Hondón.

Sánchez ha explicado que esta asociación defiende «que se acometa ya la restauración de los terrenos que propuso Ercross para uso industrial, con un desembolso de unos 4,5 millones de euros por parte de la empresa, pues esto permitiría a su posterior utilización como parque». «A nosotros nos da igual si luego no se puede construir ahí, como pide el Gobierno Regional, porque lo importante es que no sigamos tragando los materiales contaminantes que llegan a nuestro barrio cada vez que hay un poco de polvo y además queremos un gran pulmón verde para Cartagena. Hay muchos muertos de cáncer en esta zona y no podemos dar lugar a que el Ayuntamiento, que ahora es el propietario de la parcela, tenga que asumir el precio de la descontaminación con un dinero que no tiene y que supondría tener esto así para siempre», añaden desde el colectivo.

En este sentido, el presidente vecinal recordó que «los vecinos llevamos desde que cerró la fábrica en 2001 luchando para que se hiciera lo que dice la ley, que el que contamina paga pero al Ayuntamiento sólo le interesa el urbanismo y que esos terrenos cuanto menos se muevan una vez que se tapen mejor. De hecho, lo que más nos perjudicó en esta lucha es que como alcaldesa Ana Belén Castejón comprara más terrenos librando a Solvia de la descontaminación del suelo».

Fulgencio Sánchez denunció que «el Ayuntamiento se comprometió a mantener señalizado y cerrado el vallado para evitar que nadie entrara en esta zona con residuos peligrosos. Pero a día de hoy las puertas están abiertas, la verja rota y los carteles ni se ven, lo que conlleva que acudan empresas a tirar otros residuos sin tratar».

Desde la Consejería de Medio Ambiente no han querido pronunciarse respecto a este asunto «porque está judicializado». La empresa Ercros también fue consultada por este periódico pero tampoco quiso dar su visión. Por su parte desde el Ayuntamiento reconocen que con respecto al futuro urbanístico del suelo, «hasta que no esté descontaminado no se hará nada y el desarrollo de esa zona se decidirá en el Plan General de Ordenación Urbana», que está pendiente de revisión.