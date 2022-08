Durante este otoño 90.000 cruceristas llegarán al Puerto de Cartagena, lo que supone el mayor número alcanzado hasta ahora durante esta estación, según explicó la alcaldesa Noelia Arroyo.

Con una media diaria de mil cruceristas, entre septiembre y noviembre estos pasajeros llegarán a Cartagena a bordo de 75 buques, «12 barcos más que en el otoño de 2019, el mejor año en llegada de cruceros a Cartagena, con unas cifras de 89.000 cruceristas y 62 escalas en este periodo», recordó Arroyo.

En concreto, en el mes de septiembre se contabilizarán 13 escalas y 19.000 pasajeros; octubre contará con 36 escalas y 32.000 pasajeros; y noviembre registrará 26 escalas.

Con estos datos, octubre se perfila, según la alcaldesa, como «el mejor mes en cuanto a número de escalas», con 36, y noviembre será el mes más destacado en cuanto a número de pasajeros, cuya cifra supera los 40.000 cruceristas, así como tres dobles escalas y dos triples.

En esta línea, la presidenta del Puerto ha recordado que Cartagena volverá a acoger al crucero Wonder of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, considerado como el buque más grande del mundo. «De los 40.000 pasajeros, 6.000 llegarán con este barco».

La ocupación hotelera en agosto fue del 80 y 90%

«Esto supone una media diaria de casi 1.000 personas que llegarán a Cartagena, en beneficio de nuestros museos, comercios y hostelería», dijo Arroyo.

«La temporada otoñal está considerada como la temporada alta para el turismo de cruceros motivado, principalmente, por las cálidas temperaturas que ofrece Cartagena. Y, además, por la amplia oferta turística y cultural de diversa índole que ofrecemos», señaló Arroyo.

Esto ocurre, según la alcaldesa, «después de un buen mes de agosto con 80% de ocupación hotelera en la ciudad; un 90% en la costa, y recuperando el 80% de las visitas a los museos del mejor año, que también fue 2019».

La alcaldesa hizo estas declaraciones en una visita a las obras de remodelación del frente marítimo de la ciudad junto a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz. En este acto, la responsable del Puerto pidió disculpas por las molestias que causará, especialmente para los accesos a Navantia, el Arsenal y otros centros de estudio y trabajo, que el corte de tráfico de la Plaza de Los Héroes de Cavite se vaya a alargar hasta mediados de septiembre. No obstante, indicó que ese tramo volverá a cortarse para la celebración de eventos especiales de forma puntual.