La Comunidad vuelve a aplazar la rehabilitación de la Casa del Niño

Por este motivo, desde la Consejería indican que «esperan tener cerrado el nuevo calculo del coste antes de finales de año para poder incluir la partida correspondiente en los presupuestos de 2023». Por lo tanto, concluyen, hasta entonces no se sacará a contratación la obra de unas instalaciones que se encuentran apuntaladas, según denuncia Noelia Paretas, presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio San Isidoro y Santa Florentina, que tiene dos aulas y el comedor en estas instalaciones.

Desde este colectivo critican que «llevan años prometiendo que van a rehabilitar el edificio para hacer nuevas aulas, biblioteca y sala de usos múltiples».

La representante de los padres y madres de los 700 alumnos del centro explica que «ha habido desprendimientos en la zona que tienen que rehabilitar y lo único que han hecho ha sido delimitar la zona». «Esto está suponiendo que menos padres elijan este centro para sus hijos y la consecuencia es que nos han quitado una orientadora y ahora sólo tenemos una cada 15 días para niños de altas capacidades y otros con problemas en el desarrollo».

Cultura dice que «hay varios proyectos que están siendo estudiados»

La Consejería de Cultura ha informado que para la parte de la Casa del Niño que depende de este organismo «a día de hoy hay sobre la mesa varios proyectos que están siendo estudiados con el Ayuntamiento», pero no precisaron de cuales se tratan ni fechas de ejecución.

Como ya informó La Opinión el Instituto de Industrias Culturales anunció que sometería a información pública la propuesta de Cesión de 350 metros al Instituto de la Inteligencia Libre, pero la Consejería pidió un informe jurídico sobre la compatibilidad del director del ICA para dar este paso del que aseguran desde Cultura que «aún no tenemos información».

En este sentido, desde el AMPA del San Isidoro y Santa Florentina, afirman que han intentado ver esta propuesta y no han podido porque «nos han dicho que estaban de vacaciones». Y es que desde la asociación, consideran que, «mientras no se rehabilita la zona gestionada por Educación, debería de aprovecharse el ala rehabilitada frente al Teatro Circo, al menos para el comedor, ya que ahora ni siquiera tiene cocina y tienen que traer la comida ya hecha de fuera, pero además es tan pequeño que los 200 alumnos que comen en el colegio, tienen que hacerlo en tres turnos porque no hay sitio para todos». Por eso pretenden presentar alegaciones.