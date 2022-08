El pasado julio Correos puso a la venta el solar de la antigua Estación de Telegrafía de Cabo de Palos, una decisión que ha levantado las quejas de vecinos y partidos políticos. Residentes de la localidad pesquera han presentado una instancia al Ayuntamiento, apoyada por 825 firmas, planteando la suspensión de licencias, así como cualquier procedimiento de índole urbanística en la parcela mediante la aplicación del artículo 153 de la Ley del Suelo.

MC se ha hecho eco de la demanda de los vecinos y recientemente anunció que presentaría una moción en el Pleno del próximo 1 de septiembre, fecha que coincide con el de la adjudicación de la parcela por parte de Correos, para pedir el respaldo del Ayuntamiento. Según afirma una fuente cercana al caso consultada por este diario, la petición también será respaldada por Vox y Unidas Podemos, mientras que el Gobierno local todavía está estudiando el caso a través de sus técnicos.

Más de 800 personas han firmado la instancia ya que, según un experto, «su conservación es una absoluta necesidad»

Los vecinos han defendido en numerosas ocasiones la necesidad de proteger este inmueble, como cuando se posicionaron en contra de la decisión de Correos de demoler las edificaciones no protegidas, aunque sus denuncias no tuvieron efecto. En este sentido, cabe reseñar que debido al empuje vecinal, el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de 1987 sufrió una modificación y la parcela fue calificada como Sistema de Espacios Libres en 2005. Sin embargo, debido a la anulación del PGMO de 2012, recobró vigencia el de 1987, en el cual la parcela volvía a ser calificada como suelo urbano no consolidado destinado a usos de construcción de viviendas unifamiliares, hecho del que se ha valido Correos para plantear la venta de la parcela. De este modo, los vecinos pretenden «vetar el peligro que supone que, tras la anulación del PGMO de 2012, el terreno no quedara definido en el sistema general de espacios libres, quedando expuesto a la especulación urbanística en el que, previsiblemente, sea el último espacio libre en la subida al faro de Cabo de Palos».

Apoyo de un experto

Una gran cantidad de vecinos de Cabo Palos han presentado una alegación contra el proceso contencioso-administrativo iniciado por Correos para que todas las edificaciones dejen se ser bien inventariado y que todavía continúa abierto. Para reforzar su postura, presentaron un informe de Jesús Sánchez Miñano, una autoridad en materia de historia de las telecomunicaciones, citado en el expediente de clasificación de parte del inmueble como bien inventariado. Sánchez Miñano hace referencia en su escrito a que la estación de Cabo de Palos, junto a la de El Prat de Llobregat, situada en Barcelona y que ha sido restaurada, son los únicos vestigios que quedan de la red de estaciones costeras de telegrafía sin hilos, por lo que «su conservación es una absoluta necesidad».