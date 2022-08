El Colegio de Abogados de Cartagena está trabajando en la creación de una ventanilla única que agilizará en gran medida los trámites con los clientes. Se trata de un portal en el que los usuarios podrán reclamar y presentar un recurso vía electrónica ante el Colegio o la persona colegiada con la que estén tratando, en caso de ser necesario, según ha explicado a La Opinión el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Ángel Méndez.

La ventanilla única también facilitará el trabajo de los abogados, ya que les permitirá realizar ciertos trámites más rápidamente. Por ejemplo, podrán obtener formularios, presentar documentación y solicitudes, así como conocer el estado de la tramitación de los procedimientos.

«Debido a los retrasos Cartagena estará sin Ciudad de la Justicia, al menos, cinco años más» Ángel Méndez - Decano del colegio de abogados

Para la implementación de esta iniciativa el Colegio de Abogados de Cartagena ha modificado sus estatutos, que entrarán en vigor en cuanto la Comunidad y el Consejo General de la Abogacía den el visto bueno y sean publicados en el BORM, con el fin de adaptarlos al nuevo Estatuto General de la Abogacía, que actualiza la normativa que regula la profesión y la dota de un marco legislativo «moderno y eficaz», que sustituye al que regía desde el año 2001.

El Ministerio abona los pagos atrasados a los abogados de oficio Decenas de abogados del Turno de Oficio de Cartagena, Murcia y Lorca se manifestaron hace poco más de un mes a las puertas de la Delegación del Gobierno en Murcia para reclamar al Ministerio que pagara el dinero que les debía de marzo en adelante. Según ha asegurado el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Ángel Méndez, «las movilizaciones han surtido efecto, ya que el Gobierno central ya ha comenzado a abonar los atrasos que adeudaban».



Ciudad de la Justicia

La Ciudad de la Justicia de Cartagena sigue en punto muerto. El secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, anunció a finales de junio que visitaría la ciudad portuaria en un plazo no superior a 15 días para avanzar en la solución de una ubicación definitiva para las instalaciones. Una visita que finalmente no hizo «debido a problemas de agenda», según han asegurado a La Opinión fuentes de la Delegación del Gobierno, que también han asegurado que, «previsiblemente, a finales de agosto o principios de septiembre se retomará el asunto y se informará de las posibles novedades».

Ante esto, Méndez ha denunciado que «no podemos permitirnos más retrasos, dado el deficitario estado que presentan las estructuras judiciales de Cartagena, fruto de la falta de espacio físico». El decano teme que «al menos durante los próximos cinco años el municipio estará sin Ciudad de la Justicia», ya que «hasta que no se decida el emplazamiento no se va a comenzar el proyecto».