El Instituto de Industrias Culturales y las Artes de la Comunidad Autónoma, que tiene como director general a Manuel Cebrián, inició ayer el trámite de información pública de la solicitud de la fundación Instituto de la Inteligencia Libre para que le sea cedido durante 25 años el uso de 350 m2 de la planta baja del edificio de la Casa del Niño de Cartagena que da a la calle Tolosa Latour. «El objetivo sería poner en marcha de un espacio educativo de cultura científica, concretamente un centro museográfico sobre la cultura científica marina enfocado a dar a conocer la oceanografía y la biodiversidad marina entre escolares de Educación Infantil y Primaria», según confirma Cebrián.

El secretario de esta fundación, Jesús Cortina, explicó a La Opinión que «pretendemos crear un lugar donde explicar la relación entre los seres vivos y el medio marino, para una estimulación científica temprana, como un complemento educativo».

Cortina añade que «la fundación ejecutaría las obras necesarias porque de este edificio sólo está arreglada la fachada, pero el interior se encuentra muy mal. Para ello, invertiríamos 250.000 euros en rehabilitar esta parte del edificio y 100.000 en musealizarla, procedentes de subvenciones de todas las administraciones. En este nuevo equipamiento, los estudiantes podrían hacer experimentos científicos y estudios del medioambiente, al tiempo que podrá acoger cursos para el resto de la población, todo buscando el interés general».

Por su parte, el director del ICA explica que «hay varios colectivos interesados en hacer uso de la Casa del Niño, pero esta es la única propuesta que hemos recibido formalmente con un plan de viabilidad, pero esto no significa que se vaya a hacer, porque será la Consejería y no el ICA la que decida el uso de este espacio, después de estudiar las alegaciones que se puedan presentar en los próximos 20 días. No obstante, hay sitio suficiente para que otros colectivos planteen otros proyectos, que incluyan un compromiso de rehabilitación y mantenimiento para poner en valor el edificio».