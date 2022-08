Proponen abrir en Fajardo el primer parador franquiciado de España

La propuesta que planteó en febrero la alcaldesa, Noelia Arroyo, al secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, de poner en marcha un Parador Nacional en la batería militar de Fajardo empieza a concretarse, aunque aún no hay nada cerrado.

Arroyo desveló ayer que la fórmula elegida sería la de convertir esta instalación militar abandonada en el primer establecimiento franquiciado de la marca Paradores en España y el segundo del mundo. Añade que «hay varios inversores cartageneros interesados» en llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para rehabilitar este Bien de Interés Cultural y explotarlo turísticamente siguiendo las normas y el acuerdo que imponga la cadena estatal Paradores mediante un sistema que hasta ahora sólo ha aplicado El Casa da Ínsua en Portugal.

Aunque fuentes oficiales de Paradores aseguraron a La Opinión que «no consta» ninguna información al respecto, la propuesta estaría estudiándose por la Secretaría de Estado de Turismo. Por su parte, la primera edil ha explicado que «Paradores antes no estaban a favor de la formula mixta y ahora parece que sí es viable».

La alcaldesa destacó ayer que «los inversores están muy interesados en este proyecto, que no es a corto plazo, y dependerá de que no entremos en otra crisis y de que sigamos colaborando entre administraciones para hacerlo posible, pero el Ministerio de Defensa está abierto ahora a facilitar ese tipo de inversiones para incrementar los alojamientos turísticos no sólo en Fajardo, sino también en el castillo de Galeras y la batería de La Podadera, ya sea en el mismo proyecto o en uno distinto».

Noelia Arroyo explicó que, sin embargo, las baterías del otro lado de la bahía, como pueden ser Santa Florentina y San Leandro, el uso que tienen autorizado es para eventos y restauración pero no para pernoctación, y, por lo tanto, ahí no se puede ampliar la oferta hotelera».