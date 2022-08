Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, ha criticado abiertamente la jornada laboral que quería imponer un restaurante de Cartagena a uno de sus camareros, el cual se atrevió a denunciar su situación en la red social Twitter. "Es inhumana, además de ilegal. Todo el peso de la ley recaerá sobre quienes hagan trampas al Derecho laboral", manifestó Díaz.

El camarero cartagenero dejó por escrito el miércoles que el restaurante El Chalé de la ciudad portuaria quería imponerle un calendario de trabajo de hasta 57 horas a la semana. "Estoy dado de alta a 20 horas semanales, me pagan 40 según convenio y trabajo 57, de las cuales de esas 17 de más no me pagan ni un euro", explicó.

El trabajador afectado se puso en contacto este viernes con Comisiones Obreras (CC OO) y adelantó que se va a presentar una denuncia a Inspección de Trabajo. "Queremos acabar con este tipo de fraude que tanto perjudica a los trabajadores", le han respondido desde el sindicato en el mismo hilo de Twitter.

"Deciros que si os encontráis en la misma situación denunciéis y habléis con ellos si no sabéis exactamente cómo hacerlo. Es la única manera de acabar con estos abusos", añadió. Horas después, una de las caras más visibles del Gobierno, Yolanda Díaz, se hacía eco de su situación.

"En manos de abogados"

Esta Redacción está intentando, sin éxito, recoger la versión del empresario señalado por esta supuesta jornada laboral ilegal. No obstante, la cuenta 'Bodegas de Cartagena' ha respondido al trabajador identificándose como administrador de El Chalé y ha señalado que "la información que está difundiendo no es real", avisándole de que "puede estar incurriendo en un delito con agravante de publicidad".

En este sentido, instan al joven a que "retire las opiniones que ha publicado" sobre El Chalé. "El asunto está en manos de abogados", han asegurado.