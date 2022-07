Inversión de cincuenta millones para "proteger el empleo"

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, anunció ayer, durante el Debate del Estado del Municipio, que el Gobierno local gestionará, «como mínimo», 50 millones de euros en inversiones. Una cantidad que espera que aumente con la llegada de más fondos europeos.

El objetivo del Gobierno a la hora de llevar a cabo esta gestión, es el de «mantener toda la inversión posible para crear empleo en época de crisis, sin restar ni un solo esfuerzo a la ayuda social», según explicó la regidora. Se trata pues, en palabras de Arroyo, del «mayor programa de inversiones municipales en el momento en que más se necesitan».

Arroyo hizo un repaso por algunos de los principales «logros «del actual Gobierno, entre los que se encuentran, por ejemplo, la creación de empleo, el aumento del presupuesto en Descentralización, que se han destinado, entro otras asuntos, al Plan Asfalto y al Plan Césped; o la llegada masiva de turistas, fruto de los congresos y actividades que organizan.

La alcaldesa también destacó «los avances» que se han hecho en algunos de los grandes recursos arqueológicos del municipio, tales como el Teatro Romano, con la recuperación del pórtico, cuyos trabajos comenzarán en octubre; el Anfiteatro Romano, el Parque de El Molinete, La Catedral o la rehabilitación de la batería de costa de San Leandro.

Arroyo también destaca "el avance en Patrimonio y el aumento del presupuesto en Descentralización"

Los grupos de la oposición centraron sus críticas en la falta de limpieza en el municipio, en la «inseguridad ciudadana», derivada de la falta de Policía Local; en el medio ambiente, incidiendo en el Mar Menor; el endeudamiento con el que el Gobierno ha «castigado» a los cartageneros o la escasa atención a algunos elementos del Patrimonio.

En su réplica, Arroyo aseguró que «el Apocalipsis que alegan está bastante alejado de la realidad». La regidora centró gran parte de su intervención en responder al portavoz de MC, a quien criticó por «traer una mala historia de terror», así como «una retahíla de insultos que le retratan como político». Según Arroyo, «José López y sus cómplices no son gente decente ni trabajan por amor al arte. López presume de que no tiene necesidad ni del sueldo ni del cargo, sin embargo MC es el grupo con el concejal que lleva más años cobrando un sueldo de político (él mismo), con 11 años en el puesto, cobrando un sueldo del Ayuntamiento que supuestamente no necesita».

La regidora considera que "Cartagena funciona, a pesar de sus problemas y necesidades"

Ante las quejas sobre la lentitud de la materialización del Plan General, Arroyo destacó que «el Gobierno quiere que la elaboración del documento tenga la mayor participación posible», por lo que «hay que darle el tiempo necesario para conseguirlo».

La alcaldesa cerró su intervención afirmando que «con sus problemas y sus necesidades, Cartagena funciona a pesar de todo. Y funciona gracias a un acuerdo de Gobierno que está dando estabilidad en el municipio y que nos ha permitido mantener el pulso en momentos de extrema dificultad».

Los presupuestos de 2023 "servirán de escudo social ante la crisis" Arroyo anunció ayer, justo al final de su intervención en el Debate del Estado del Municipio, que «el Gobierno ya está trabajando en la elaboración del presupuesto de 2023, que servirán para mantener el pulso inversor y para ser un escudo social que proteja a todos los cartageneros que sufran dificultades en un nuevo periodo de crisis». Al respecto, la alcaldesa ha pedido al resto de los grupos que «colaboren en la elaboración de propuestas y no se mantengan al margen del proyecto, como ocurrió con los presupuestos de la crisis de la Covid, que el Gobierno tuvo que impulsar y aprobar en solitario». La alcaldesa también recordó que «este año se han invertido 17 millones de euros de fondos propios» y que ya han conseguido «más de 16 millones de euros de los fondos Next Generation, que suman casi el 90% de los fondos solicitados». Además, el Ejecutivo local va a activar «de inmediato» 10 millones de euros en inversiones ligadas a la nueva tarifa del agua, y van a «acelerar la ejecución del millón de euros del Plan de Barrios». Arroyo aseguró que «se mantendrá en el presupuesto de 2023 toda la inversión que les permitan las circunstancias económicas».

La oposición centra sus críticas en la limpieza, la "inseguridad ciudadana" y el medio ambiente

MC: "El Gobierno ha dejado una cartagena contaminada, endeudada y temerosa"

El portavoz de MC Cartagena, José López, durante su intervención en el Debate del Estado del Municipio, fue especialmente crítico con la gestión del Gobierno actual. López calificó la intervención de la alcaldesa como «una retahíla de falsas promesas». Asimismo, desglosó en nueve pasos cómo el actual Ejecutivo «ha acelerado el proceso sobre cómo matar a Cartagena». En este sentido afirmó que, debido a la «mala gestión», Cartagena está «contaminada», especialmente por el Mar Menor; «abandonada» en la educación y la sanidad; «ruinosa por el endeudamiento que ha dejado el presente Gobierno»; «temerosa» por la falta de seguridad ciudadana, causado por la «falta de policías y bomberos»: «aislada», sin tren; «guarra», por la falta de limpieza; «expoliada» por Murcia; «nociva, hostil y «arrinconada como el futuro de sus jóvenes».

Durante el debate, López también dio a conocer el resultado de la encuesta de opinión realizada por su formación a mil cartageneros. Esta refleja, según el portavoz de la formación cartagenerista, que «un 72% de los cartageneros consideran que el mantenimiento de parques, vías públicas y carreteras está entre mal y muy mal».

Unidas Podemos: "Tres años después, el muncipio se encuentra en un situación lamentable, peor que al inicio"

La portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida Verdes Equo, Leli García, criticó en su intervención que «tres años después del acuerdo de legislatura Cartagena se encuentra en una situación lamentable y peor que al inicio». García calificó las actuaciones del Gobierno como de «política de alfombra roja» a las concesionarios y grandes empresas, «que favorecen a unos pocos y el resto está abandonado a su suerte». Para la portavoz de Unidas Podemos, «los servicios municipales que prestan las contratas son malos y se pagan más caros que el resto de España». Especialmente el caso de la limpieza que, según afirmó, «empezó en 8 millones en 1995 y ahora llega a los 33 millones anuales». Para Leli García los barrios y las diputaciones están «abandonadas, al igual que los trabajadores de las contratas municipales, como los de mantenimiento y limpieza del litoral o los de la limpieza de colegios».

García terminó señalando como principales problemas «la suciedad, el abandono de los barrios y los trabajadores, un presupuesto municipal alejado de la realidad en el que aumenta la deuda por la bajada de impuestos y se elimina la descentralización presupuestaria; abogando por la Cartagena moderna, avanzada, verde, feminista y descentralizada que reclaman los ciudadanos».

Vox: "No se ha visto una transformación real de la ciudad"

Gonzalo Abad, portavoz de VOX, centró su intervención en la «falta de cumplimiento» de los acuerdos anunciados en el pacto de legislatura del actual Gobierno. Así, criticó la «falta del cuerpo de inspectores de los servicios municipales, de las omitas de los polígonos industriales, de la oficina de fondos europeos, de la tarjeta ciudadana electrónica, del cobro de subvenciones en los seis primeros meses del año, de las redes wifi en playas y plazas, de la seguridad en las calles, de la descentralización de las juntas vecinales y de las bonificaciones fiscales, entre otras. Entre sus críticas, también figuraron , el «escaso avance» en la movilidad, la descontaminación de suelos y del Mar Menor y el nuevo Plan General». En conclusión, Abad afirmó que durante el mandato del Gobierno «no se ha visto una transformación real de la ciudad».