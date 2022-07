Los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, junto a la Policía Local de Cartagena, se han visto obligados a desconvocar la manifestación que tenían prevista para este próximo domingo, 24 de julio. Esto se debe a que Delegación del Gobierno no les ha concedido su autorización al no haberla presentado con una antelación de diez días naturales. Según ha indicado a La Opinión el delegado sindical de UGT, José Juan González Salas, "el trámite de la manifestación se hizo de urgencia", sin embargo, la Delegación del Gobierno entiende que dicha urgencia "no está debidamente justificada".

Cartagena habilita 20.000 horas extra para la Policía Local con una modificación presupuestaria Según ha declarado González Salas, “la marcha se convocó en base a las declaraciones que hizo el equipo de Gobierno la semana pasada, cuándo anunció un refuerzo policial para el fin de semana que no existió”. Asimismo, afirma que “el Consistorio dijo que habría agentes de paisano controlando la venta de alcohol a menores, algo que no sucedió”. “No hubo refuerzo, al contrario, derivaron servicios de la Policía Local para apoyar a la Policía Nacional ante la llegada de pateras”, ha concluido. La marcha iba a partir desde la comisaría de Cabo de Palos a las 11.00 horas, tal y como la que se celebró el pasado 11 de julio. Las reivindicaciones de agentes y sindicatos también iban a ser las mismas: "más agentes, mejores medios y unas condiciones dignas de trabajo".