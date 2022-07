El Ayuntamiento de Cartagena va a recurrir la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) que reconoce a la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) un crédito de 3,28 millones frente al Consistorio.

Así lo ha hecho saber la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien ha afirmado que el Ayuntamiento va a recurrir el fallo porque quiere revisar "tanto el periodo de vigencia del convenio como las cantidades". Y es que, añade, "hay distintas interpretaciones de profundidad que realizan los servicios jurídicos del Consistorio".

Arroyo ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación al ser preguntado por el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJMU, que ha reconocido a Sepes un crédito de 3.288.662,92 euros (más recargos, intereses y costas) frente al Ayuntamiento de Cartagena, en virtud del convenio de colaboración de diciembre de 1991 suscrito para el desarrollo urbanístico de la Actuación Industrial Los Camachos, por los tributos locales vinculados con la actuación urbanística en ese término municipal.

En cualquier caso, Arroyo ha precisado que esto no quiere decir "que el Ayuntamiento ahora tenga que pagar 3,5 millones de euros o la cuenta final que salga, sino las compensaciones de lo que entiende SEPES que está en su derecho de no ingresar al Ayuntamiento". Así, el Consistorio dejaría de ingresar esta cantidad, "que no es lo mismo, obviamente, que tener que hacer ahora ese pago efectivo".

"No obstante, lo vamos a recurrir con la intención de revisar las cantidades y también la vigencia del convenio", ha concluido la alcaldesa.