El Ayuntamiento de Cartagena exigirá a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que modifique el modelo geométrico de los cauces de las ramblas que ha utilizado para determinar las Zonas de Flujo Preferente (ZFP) del municipio, ya que, según el estudio que se ha encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena, es erróneo.

“El modelo que han utilizado para determinar la inundabilidad de algunas zonas del municipio se basa en cauces con perfiles que no se ajustan a la realidad y, por tanto, son erróneos. Es necesario que modifiquen el modelo para que los cálculos sean reales y, de esta forma, saber con exactitud qué zonas se verían afectadas por posibles inundaciones. Este tema es fundamental para el desarrollo urbano de nuestro municipio y debe estar basad en modelos reales y efectivos, no en suposiciones abstractas”, ha destacado la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, Ana Belén Castejón, que este martes 12 de julio ha asistido al Foro Inmobiliario Problemática de las Zonas Inundables en la Región de Murcia, que ha celebrado la Asociación de Promotores de la Región de Murcia (APRIM).

Asimismo, el Ayuntamiento exigirá a la CHS en las alegaciones que va a presentar que se tenga en cuenta la topografía actualizada del municipio que se ha elaborado con motivo del desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, ya que la utilizada en la redacción de la nueva cartografía de las Zonas de Flujo Preferente (ZFP) tampoco está actualizada y, por tanto, no se ajusta a la realidad.

“También vamos a exigir, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, que se tengan en cuenta las infraestructuras de drenaje urbano que se han construido en el municipio en los últimos años por parte del Gobierno central, de la Comunidad y del Ayuntamiento, ya que son muy importantes a la hora de determinar el cálculo de las zonas inundables. No podemos valorar una zona en la que se ha construido un tanque de tormenta o un interceptor pluvial, como si no tuvieran estas infraestructuras, porque con ellas se mejora de forma determinante la evacuación y el drenaje de las aguas de lluvia. No nos sirve una cartografía en la que todas estas infraestructuras no se han tenido en cuenta”, ha precisado Castejón.

Además, el Ayuntamiento presentará alegaciones para que se dé continuidad a los mapas de inundabilidad del municipio, ya que existen zonas donde el flujo preferente se corta de forma abrupta, por lo que da la sensación de que no están estudiadas todas las zonas del municipio y sólo algunas.

“También vamos a exigir que se lleve a cabo un estudio de fotografías históricas de inundaciones para comparar las zonas inundables, según los mapas actuales de la CHS, con la realidad de las zonas que se inundaron; que se haga una nueva hidrología del término municipal y que se calibren los modelos hidráulicos realizados con los datos de aforo de la CHS”, ha concluido Castejón.

La vicealcaldesa ha recordado el impacto social y económico que puede tener la cartografía de Zona de Flujos Preferentes publicada por la Confederación Hidrográfica del Segura ya que condiciona gravemente la construcción de nuevos equipamientos en determinadas zonas del municipio, en algunos casos sin ningún tipo de justificación, como nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales.