Susana Casado: "La apertura del hospital Alameda es uno de mis grandes proyectos"

Con más de 20 años de experiencia en el sector sanitario, Susana Casado Gutiérrez fue nombrada como nueva directora del Hospital Perpetuo Socorro de Cartagena hace un mes. Tiene 48 años, es madre de tres hijos y cursó derecho, sin llegar a finalizar la licenciatura, ya que, como ella misma cuenta, en ocasiones uno se introduce en el mundo laboral y la vorágine nos hace ir dejando de lado los estudios, sin valorar que en un futuro pueden ser muy necesarios. Susana encaminó su futuro en la secretaría y la administración y gestión formativa dentro de una organización empresarial y, posteriormente, a la formación y profesionalización de varios sectores destacando el sector sanidad.

¿Cuánto tiempo lleva ligada al sector sanitario? ¿Cómo surgió en usted esa vocación?

Aproximadamente 22 años. Comencé tramitando los expedientes formativos para trabajadores del sector sanidad, entre otros sectores empresariales, pero al poco tiempo de trabajar con ellos me ofrecieron quedarme como secretaria de su organización. En el mismo plazo, compartía media jornada en la Unión Murciana de Hospitales y en la Secretaría en el Hospital Mesa del Castillo, apoyando a otros departamentos como calidad, recursos humanos, y todos aquellos trabajos que tuvieran que ver con trámites con la administración. Desde el año 2012 he trabajado exclusivamente para la UMHC (Unión Murciana de Hospitales y Clínicas), lugar donde he desarrollado un trabajo tan difícil como fascinante. Allí he permanecido hasta que me he incorporado a la gerencia del Perpetuo Socorro.

¿Cómo fue el proceso de elección de nueva directora?

Bueno, yo desconozco como fue el proceso, ni si hubo otros candidatos. A mí me llamaron, me ofrecieron el puesto de trabajo y las condiciones y me dieron total libertad para pensarlo, cosa que agradezco.

¿Desde cuándo lleva en el cargo?

El pasado 15 de mayo comencé a dar mis pasitos por los pasillos para conocer el hospital y, lo más importante, el equipo humano que lo compone, que es el principal motor del centro. Desde entonces, me he dado cuenta de que la decisión ha sido todo un acierto, aunque sentía temor por abandonar la UMHC, para la que he estado entregada tantos años y a la que siento como mía.

¿Por qué decidió asumir el puesto?

Por mi mente rondaba el asumir la responsabilidad y el gran reto de estar al frente de un hospital que ha sido referente en mi vida. Como buena cartagenera, y por mi entorno familiar, el hospital Perpetuo Socorro ha estado siempre presente en mí, sin olvidar que es un referente, ya que lleva 60 años dando servicio.

«La Cárcel Vieja será un centro de rehabilitación de pacientes con patologías neurológicas»

¿Cuál fue su reacción tras el nombramiento?

Realmente, me sentí muy orgullosa de optar al puesto y aportar mi grano de arena a la magnífica oportunidad que me brindaba de cara al futuro ser la directora general del centro.

¿Qué servicios presta actualmente el hospital?

Creo que sería más sencillo decir qué servicios no presta, pues nuestra cartera de servicios es muy amplia. Las únicas especialidades que no cubrimos son porque, aunque tengamos autorización, muchas veces nos encontramos con el problema de que faltan de especialistas.

¿Cuáles son los principales retos, iniciativas, proyectos que ha planteado como nueva directora?

Mi principal reto ahora es dar cabida a las ideas y proyectos que tiene mi equipo de trabajadores. Estoy trabajando sus ideas para darles forma y que poco a poco vayan cogiendo luz, quiero darle un impulso a la gran labor del equipo que me he encontrado. Entre los proyectos, mencionar la apertura del hospital Alameda como residencia y la apertura de una zona de hospitalización para pacientes psiquiátricos con trastorno agudo y que al no pertenecer al SMS no tienen atención en ningún centro en Cartagena, deben desplazarse a Murcia. Esto va unido a la firma de alianzas con la Asociación Murciana de Pacientes con Trastorno Psicosocial, donde desarrollaremos una serie de actividades en común que favorezcan la inserción en la sociedad de este tipo de pacientes. Además, vamos a crear una unidad de seguimiento de embarazo, preparación al parto y puerperio, muy demandada entre nuestras pacientes atendidas en ginecología. Otro de los proyectos es la apertura de la única unidad en la Región de tratamiento del vértigo con rehabilitación vestibular con realidad virtual. En cuanto a medicina estética esta unidad no solo estará en Cartagena también dará servicio en La Unión. Por último, no puedo olvidarme del proyecto que, con mayor plazo por la envergadura del mismo, la reconversión de la Cárcel Vieja en un centro de recuperación funcional, rehabilitación deportiva y recuperación muscular, rehabilitación de pacientes con patologías neurológicas. En definitiva un entorno con zonas verdes, aparcamiento y principalmente referente para Cartagena por la aportación que hará a los pacientes de esta ciudad.

«Vamos a crear una unidad de seguimiento de embarazo, preparación al parto y puerperio»

¿Ha tenido tiempo de poner alguno en marcha?

Otro de los principales objetivos que vamos a perseguir es la labor social que queremos realizar con las personas más desfavorecidas. En este sentido, ya hemos iniciado contactos con asociaciones como ISOL y Cruz Roja, enfocadas no solo a los pacientes sino, también, a la sociedad, a sus familiares y su entorno.

¿Cuáles son los principales objetivos que el hospital desea cumplir de cara al tratamiento de los pacientes?

Yo pienso que nunca se toca techo. En los proyectos siempre hay algo más que aportar y de cada paso o de cada movimiento surgen nuevas ideas, incluso te enseña a ver que todavía es mejorable. Contamos con certificados de calidad de distinta índole, que por supuesto nos sirven de guía y como medidor de nuestro buen hacer o incluso mostrarnos las debilidades o puntos de mejora. Pero, para mi, lo más importante son las personas, solo con ellas, con su bienestar, sus opiniones de conformidad o disconformidad nos hacen crecer y avanzar en una atención que en el transcurso del día a día nos enseñe a ser mejores.