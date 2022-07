Los policías volverán a manifestarse para clamar por sus derechos

Los días pasan, el verano ya ha llegado y la situación de la Policía Local de Cartagena sigue siendo «insostenible», según denuncian. Decenas de agentes, acompañados por vecinos, se movilizaron el pasado 25 de junio por las calles de la ciudad y, debido a que estos alegan que la situación no ha mejorado desde entonces en el Cuerpo, tienen pensado manifestarse de nuevo el próximo domingo 10 de julio en Cabo de Palos.

La marcha partirá a las 11.00 de la mañana desde la comisaría de la localidad pesquera y en ella participarán agentes de policía, UGT, CC OO y CSIF, que han hecho un llamamiento a vecinos, comerciantes y asociaciones de vecinos para que se unan a la causa. La manifestación será a pie, según han indicado sus organizadores, y discurrirá en dirección al mercadillo y posteriormente hacia la Gran Vía de La Manga, hasta llegar a la La Manga Consorcio.

Los sindicatos han hecho un llamamiento para que acudan los vecinos

Una vez más, los policías clamarán por la necesidad de «más agentes, mejores medios y unas condiciones dignas de trabajo». Los sindicatos han elegido la zona costera para alzar la voz por ser uno de los principales focos de conflicto durante esta época estival.

«Los comerciantes de Cabo de Palos y de La Manga están denunciando su situación, puesto que en los mercadillos han proliferado los manteros ante la escasa presencia policial. Debido a esto, también se han establecido de manera permanente en algunas zonas de la playa», asegura el delegado sindical de UGT de la Policía Local, José Juan González Salas.

La manifestación culminará en la Manga Consorcio, según han informado los organizadores

«Hay muchos servicios que no se pueden atender. El pasado lunes por la noche, por ejemplo, no había efectivos en La Manga, en El Algar, en Pozo Estrecho, en La Aljorra ni en Los Dolores. Por ejemplo, recientemente el dueño de un restaurante de la zona de La Manga denunció que un hombre con un cuchillo atemorizó a los clientes y se fue sin pagar y clavó el cuchillo en la mesa. Tras llamar a la Policía Local y la Guardia Civil estos le dijeron que no tenían unidades para ayudarle», afirma el delegado sindical de UGT.

González Salas asegura que «de momento el equipo de Gobierno no les ha propuesto una nueva reunión para valorar las posibles soluciones a este conflicto».

Por parte del Ayuntamiento, la semana pasada el Pleno aprobó una moción para instar al Gobierno local a profundizar en la colaboración con la Delegación del Gobierno, con el fin de mejorar la coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, procurando un incremento de efectivos.