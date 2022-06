El turismo de cruceros se ha erigido como uno de los mayores flujos de visitantes a la ciudad portuaria. Sin embargo, la llegada de estas grandes embarcaciones suponen un elevado impacto medioambiental para el municipio. Ante esta problemática Unidas Podemos presentará en el pleno de mañana una moción para instar al Gobierno local a que estudie, de manera conjunta con la Autoridad Portuaria, la UPCT, la Federación de Asociaciones de Vecinos (Favcac) y colectivos ecologistas, la implantación de una tasa verde enfocada a los turistas de cruceros, que grave esta actividad contaminante y permita recabar fondos para dedicarlos a acciones ambientales efectivas para el municipio.

Desde Unidas Podemos advierten de que el impacto ambiental de los cruceros empieza a darse desde el consumo de materias primas hasta el ruido que emite el barco, sin olvidar todas aquellas emisiones de sulfuros y óxidos de carbono y nitrógeno, y partículas en suspensión que alteran la calidad del aire, así como la calidad de los mares y océanos y, por lo tanto, afecta a toda la biodiversidad que se encuentra habitando estas zonas.

Con esta propuesta, la formación ha seguido el ejemplo de la corporación de Málaga de Unidas de Podemos (UPporMálaga), que presentó al Pleno la misma cuestión, pero que no salió adelante por los votos en contra del Gobierno local.

La concejala Aurelia García también ha puesto de relieve como ejemplo para la aplicación de esta medida al caso de Venecia, donde se impuso una tasa de entrada para las estancias sin pernoctación, destinada sobre todo a los cruceristas. Aparte de esta tasa, Venecia tiene otra tasa: la turística, enfocada para aquellos visitantes que pasan la noche en la ciudad. Sin embargo, Venecia sigue siendo una de las ciudades más visitadas del mundo. En España sólo dos comunidades que tienen esta tasa turística: Cataluña y Baleares.

Desde UP no piden, según destaca García, la tasa turística que, aunque la consideren «necesaria y positiva», creen que «la situación extrema que hemos sufrido con la pandemia, hace que no sea el mejor momento para su aplicación», sin embargo no descartan «solicitarla en un futuro». En lo que sí quieren hacer hincapié es en que «se valore la posibilidad de implementar esta llamada tasa verde para los cruceristas, ya que estos ingresos se quedarían en las arcas municipales y podrían contribuir a crear auténticas políticas verdes, que tanto necesita el municipio», puntualiza García.

La carretera que indigna a los vecinos de Pozo los Palos

Las carreteras en mal estado siguen siendo un problema recurrente en el municipio. Es el caso de la calzada de acceso a Pozo Los Palos desde La Guía, que comprende un tramo de 700 metros de trazado de la E-18, la cual presenta deficiencias en el firme y se inunda cuando hay fuertes episodios de lluvia, lo que obliga a cortar la circulación del tráfico. En este sentido, MC Cartagena ha denunciado que «el Gobierno local lleva prometiendo que actuaría desde 2019, año en el que se aprobó la primera iniciativa presentada por la formación cartagenerista para adecuar la vía, secundada por otras dos, en junio de 2020 y abril de 2021».

El concejal, Enrique Pérez Abellán, apunta que «han pasado 1.064 días sin que los vecinos hayan recibido respuesta relativa a la ejecución o el inicio de obras prometidas por el Gobierno tras las iniciativas aprobadas en sesiones plenarias». Según afirma el edil, «en 2021 aseguraron que estaban pendientes del permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura que estaban elaborando el proyecto para posteriormente hacer un contrato menor». Como respuesta, MC presentará en el Pleno Extraordinario de mañana una moción para instar al Gobierno local «a hacer realidad lo comprometido y aprobado en Pleno con anterioridad».