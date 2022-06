Restaurar calles, instalar semáforos y mejorar el paseo marítimo: las promesas incumplidas en Los Nietos

Dos ficheros cargados de peticiones y “falsas promesas” son los que cargaba ayer la presidenta de la asociación de vecinos de Los Nietos, Nani Vergara, durante la rueda de prensa que celebraron para dar cuenta de la gran cantidad de problemas que padece el pueblo y de todo lo que necesita. Una localidad que cuenta con cerca de 1.500 personas censadas, que junto a las no censadas rondan unos 1.800 habitantes. “Somos los grandes olvidados de Cartagena”, denuncian.

Decenas de solicitudes recogidas desde 2020, “aunque también las hay de 2019, pero no las hemos recogido”, apuntaba la presidenta. “Si bien es cierto que ha estado la pandemia de por medio, llevan tres años sin hacer nada en el pueblo. Nos sentimos impotentes ante las administraciones, porque prometen proyectos que luego no cumplen”, lamenta Vergara.

Tras la DANA que asoló la comarca en 2019, el Ayuntamiento prometió que invertiría en reparar los numerosos daños que había causado el agua. “Pocos arreglos hemos visto, sobre todo en la zona cero, dónde todavía persisten problemas de barros y de limpieza”, asegura Vergara.

Vergara también hizo hincapié en los numerosos solares abandonados y casas en ruinas con las que cuenta el pueblo, “llenas de barro desde la DANA, que tienen ratas y producen malos olores, lo que perjudica a los vecinos que viven cerca”.

“Costas lleva tres años prometiendo que iban a retirar los espigones, una iniciativa que se ha ido posponiendo hasta día de hoy”, asegura Vergara. Asimismo, “tras tres años de promesas por parte del Ayuntamiento, la mejora del paseo de Los Nietos aún no se ha materializado”, subraya.

Por otro lado, la promesa de hace tres años del concejal de Seguridad, Juan Pedro Torralba, de instalar cámaras de seguridad en la zona tampoco se ha llegado a materializar, según apunta la presidenta. También se acordó la instalación de dos semáforos en las entradas al pueblo, ya que “hay problemas cuando se junta un camión o un autobús con un coche pequeño”, destaca Vergara. “O el coche se tiene que subir a la acera o el camión se lleva un trozo de fachada”, añade. Un proyecto que aún no se ha materializado.

Los vecinos también solicitaron la construcción de un nuevo mercadillo. La Administración dio el visto bueno, “pero aún no han empezado las obras, ni hay señales de que vayan a empezar”, lamenta la presidenta de la asociación.

También han pedido pasos de peatones, tanto en Los Nietos Viejos, como en la avenida de España, “otra promesa incumplida”. Asimismo, “la instalación de señales de tráfico y la limpieza y mantenimiento de jardines”, son tareas pendientes, según aseguran los vecinos. Por otro lado, Infraestructuras también prometió que reasfaltaría la avenida de la Constitución y la plaza Cuatro Santos con el dinero recaudado tras la DANA, otra iniciativa que no se ha llevado a cabo.

La carencia de actividades y de vías de entretenimiento para los más pequeños también es una de las grandes dolencias del pueblo. El parque de Los Pescadores, “el único sitio en el que los niños pueden jugar, cuenta con una pista de tenis de asfalto llena de agujeros”, denuncia Vergara. Asimismo, “el campo de fútbol sigue sin tener césped y las pistas deportivas no cuentan con iluminación”, subraya.

En este sentido, el conocido como 'parque del ancla', situado cerca del colegio y terminado de construir hace dos meses, se encuentra actualmente “abandonado y lleno de maleza”, denuncia.

Los vecinos también solicitan que un pediatra atienda al pueblo, “al menos”, una vez a la semana o cada diez días, ya que el más cercano se encuentra en los Belones, por lo que muchos vecinos que tienen coche se tienen que desplazar andando.

Vergara también recordó el partido benéfico que disputaron el FC Cartagena y el FC Barcelona para ayudar a los pueblos damnificados por la DANA. “Nos prometieron un porcentaje de la recaudación que nunca nos dieron, debido a que nos dijeron que ese dinero se tenía que destinar a instalaciones deportivas y que como Los Nietos no había presentado ningún proyecto no podía optar a la financiación. Un proyecto que sí presentamos, pero no se tuvo en cuenta”, asegura la presidenta de la asociación de vecinos.

El pasado 10 de febrero los representantes de la Asociación de Vecinos de Los Nietos se reunieron con la alcaldesa y con los concejales de Infraestructuras y Litoral, en la que “prometieron que todos estos proyectos se iban a cumplir. A día 23 de junio no se ha hecho nada”, critica la presidenta de la asociación.