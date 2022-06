Los daños estructurales en el actual consultorio de Alumbres, que están dificultando el trabajo diario de los técnicos sanitarios, han llevado al Ayuntamiento de Cartagena a estudiar la posiblidad de levantar un nuevo centro o reformar el actual edificio.

El equipo de Gobierno ha acordado hacer frente a la renovación del centro, aunque aún hay que perfilar qué proyecto se va a llevar a cabo. Hay diversas opciones que abarcan desde reformar el edificio actual hasta construir un nuevo inmueble en otra parcela de la población cartagenera.

El teniente de alcalde y concejal del área de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo, Manuel Padín, ha señalado que actualizar la red de consultorios del municipio es “una prioridad”, como demuestra la construcción del consultorio de Santa Ana, la reforma del de Playa Honda, los trámites para la puesta en marcha de un nuevo centro en La Azohía, el compromiso regional para levantar los centros de salud de Barrio Peral y del Polígono de Santa Ana, o, ahora, este nuevo proyecto en Alumbres. “El consultorio tiene muchos años y es necesaria una reforma”, ha indicado el concejal, quien ha añadido que la idea es que los trabajos estén concluidos esta misma legislatura.

El edil ha precisado que estos defectos estructurales provocan la aparición incluso de plagas puntuales que entorpecen el trabajo de los facultativos, aunque ha aclarado que “en ningún momento se trata de plagas endémicas que impidan la actividad sanitaria del centro".

La empresa concesionaria del control de plagas del municipio acude a limpiar el consultorio cuando llaman los profesionales del centro

En este sentido, el teniente de alcalde ha hecho referencia a un informe de la empresa concesionaria del control de plagas del municipio, en el que se refleja que en la última visita al consultorio de Alumbres se han localizado en el interior de la sala de enfermería hormigas voladoras. “Estas hormigas con alas son estacionales y pueden aparecer en la primavera y en el otoño (en épocas de apareamiento) y no se consideran una plaga ya que la cantidad de estos insectos que aparecen no es elevada y no provoca ningún perjuicio”, señala el informe, que explica que “lo normal es que hayan entrado en la sala a través de las ventanas”.

El documento también indica que, en alguna ocasión, se han encontrado en el consultorio signos de presencia de roedores (excrementos o placas del techo roídas) e incide en que “esta plaga se controla mediante la colocación de rodenticidas autorizados convenientemente colocados con la máxima seguridad en el almacén y oficio de limpieza”.

“La empresa actúa cada vez que se produce algún aviso en este sentido y es eficiente. De hecho, así lo reconocen los propios sanitarios del centro, quienes también nos han trasladado su satisfacción sobre la limpieza que lleva a cabo la empresa que se encarga de la misma en los consultorios del municipio”, ha explicado el concejal de Sanidad.