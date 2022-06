Rechazan la ubicación de un edificio multiusos en el recinto de un colegio en La Manga

Padres, madres, alumnos y docentes se manifestaron ayer en las puertas del colegio público Mediterráneo, en La Manga, para rechazar el proyecto propuesto por parte del Ayuntamiento de instalar un centro multiusos en el recinto del centro. Unas 200 personas, según aseguran fuentes del colegio, pancartas en mano, protestaron desde las 8.30 hasta las 9.00 de la mañana.

El edificio multiusos, que contaría “con varias plantas de 500 metros”, según aseguró a La Opinión la presidenta del Ampa del colegio, Alicia Sánchez Reinoso, está proyectado en la misma parcela en la que se va a ubicar una pista deportiva cubierta, anunciada en marzo por la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Ana Belén Castejón, y que ocupará una superficie de 1.058,40 m2.

“Los padres estamos muy cabreados porque no creemos que se puedan llevar a cabo ambas construcciones en el mismo terreno. No nos salen las cuentas, a no ser que quiten espacio al patio del colegio”, denunció Sánchez, quien aseguró que “hay un sentimiento unánime de rechazo, tanto por parte de padres, docentes e incluso el director, a la instalación de este edificio”.

Los padres y alumnos temen que las obras empiecen en verano, una vez acabe el curso, por lo que tienen pensado “hacer concentraciones todos los viernes en el colegio”, y la presidenta del Ampa espera que “la afluencia de gente sea incluso mayor”, ya que la concentración que se celebró ayer se anunció con tan solo 24 horas de antelación.

Por su parte, el Ayuntamiento desea dar salida a los fondos europeos que obtuvo a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) 'La Manga Abierta 365', ya que si nos los invierte antes de diciembre de 2023 deberá devolverlos. Con anterioridad, el Consistorio ya planteó la posibilidad de ubicar la sala multiusos en Monteblanco, un proyecto que tuvo que echar atrás ya que se trataba de una parcela afectada por la Ley de Protección del Mar Menor, razón por la que han decidido este nuevo emplazamiento.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, afirmó que ayer “estuvo hablando con el director del colegio, con quien lleva compartiendo información sobre el proyecto “desde hace semanas”. La regidora hizo hincapié en que “la construcción de la sala multiusos, de la que se beneficiarán el colegio, no interfiere en la instalación de la pista deportiva”, pues asegura que “hay suelo suficiente”

La construcción se realizará “en breve”, según anunció Arroyo, “en cuanto el director del colegio lo acuerde con el consejo escolar y con el claustro”. En este sentido, se hará “una reunión de trabajo, para que conozcan los planos y cuáles son los planes previstos por el Ayuntamiento y por la Comunidad”.