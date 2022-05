Los investigadores de la UPCT demandan "más financiación"

Investigadores del grupo Ambar (Advanced Materials for Building and Architectural Restoration) de la Universidad Politécnica de Cartagena han presentado ‘NanoHeritage’, un proyecto basado en la conservación de diferentes materiales, como es el caso de la piedra arenisca que procede de las canteras de Cartagena, y con la que se han construido algunos de los monumentos más importantes de la ciudad portuaria, como el Teatro Romano, el Anfiteatro Romano y numerosos edificios emblemáticos de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta iniciativa se basa en el uso de nanopartículas consolidantes que consiguen retrasar el envejecimiento de este y otros materiales. Un proyecto que, según lamenta el responsable de la investigación, Marcos Lanzón, no ha contado con tanta financiación como le gustaría.

Según el responsable del proyecto, "en caso de tener un mayor apoyo, podría trasladarse incluso a la industria" «La fundación Séneca nos dio entre 20.000 y 30.000 euros, que tuvimos que administrar a lo largo de tres años. Con esa cuantía hicimos los ensayos, en los que hubo error y acierto, por lo que muchos tuvieron que repetirse; tuvimos que movilizar a mucha gente, realizamos viajes, hubo que afrontar el gasto del material de la exposición, etc. No es tanto dinero teniendo en cuenta el esfuerzo que supone», lamenta Lanzón. «Si hubiera más apoyo, este proyecto de uso de nanopartículas se podría trasladar incluso a la industria», ha subrayado. «Los grupos de investigación, en general, echamos en falta más financiación. Vivimos en una Región con poca fe en este campo. Cartagena y la Comunidad tienen mucho potencial y muchísimo que enseñar», ha lamentado Lanzón. "Tenemos que poner de nuestra parte para que cambie la situación", asegura el teniente de alcalde, Manuel Padín El teniente de alcalde y concejal de Turismo, Manuel Padín, también se sumó a las peticiones de los investigadores y solicitó «más ayudas» para este campo. «En lo económico hace falta mucho más. Los políticos tenemos que poner de nuestra parte para que cambie la situación», ha asegurado. Por su parte, el vicerrector de promoción de la UPCT, Luis Javier Lozano, subrayó que «la financiación del I+D es un problema basal en España. Un tema que hay que abordar, tanto desde el punto de vista público como privado. Si conseguimos que nuestro patrimonio esté protegido, tendremos más valor añadido en la ciudad». En cuanto al proyecto ‘NanoHeritage’, que se encuentra expuesto desde ayer en el Museo del Teatro Romano, el responsable de la investigación detalló que «se ha tratado de buscar un enfoque científico que sea respetuoso con las piedras». Estas nanopartículas «se carbonatan con el CO2 de la atmósfera y se transforman en carbonato cálcico, un componente muy abundante en el material con el que se edificó el Teatro Romano y otros monumentos». "Falta ver que a raíz de este ensayo se pueda generar un producto", explicó la directora del Museo, Elena Ruiz Valderas Respecto a las garantías del proyecto, Lanzón ha destacado que «no hay ningún consolidante que se aplique y te olvides». Este ha asegurado que es necesario «llevar a cabo con frecuencia una política de mantenimiento preventivo». Asimismo, ha asegurado que «debido a que, de momento, tan solo se han llevado a cabo pequeñas pruebas y aún no ha podido testarse en todo el Teatro», todavía no saben con certeza «cada cuánto tiempo deberían reaplicarse las nanopartículas». En relación a su aplicación en el Teatro, Lanzón ha afirmado que «de momento no hay ningún compromiso». Por su parte, la directora del museo, Elena Ruiz Valderas, ha puntualizado que «falta que a raíz de este ensayo se pueda generar un producto que puedan adquirir para el tratamiento de la arenisca, que ya mantienen anualmente con otros productos» En este sentido, Lanzón ha añadido que «falta que haya un desarrollo industrial para que este tipo de soluciones puedan ser más competitivas, para que aquellos actores dedicados a la conservación y puesta en valor del patrimonio puedan utilizar el tratamiento».