Más de 300 personas acuden al nacimiento de ‘Sí Cartagena’

El acto de presentación del partido dio comienzo sobre las once de la mañana en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo, ubicado en la Calle Mayor. Durante el evento, al cual acudieron más de 300 personas, se desvelaron los “secretos” mejor guardados por el equipo de Ana Belén Castejón, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena. Ella misma fue la encargada de presentar el nacimiento de “Sí Cartagena”, un proyecto político que aspira a ser protagonista en cuanto a consenso se refiere. Vestido por un color azul aguamarina el partido nace con grandes expectativas y con la intención de seguir con la dinámica que ha llevado a sus integrantes a la alcaldía compartida estos los últimos años.

Pasadas las once de la mañana comenzaría el evento con una presentación pantalla gigante de símbolos emblemáticos de Cartagena, acompañadas de fondo por la canción “Hoy Puede Ser Un Gran Día” de Joan Manuel Serrat. Pocos minutos después, entraron en el salón de actos los protagonistas del evento, Ana Belén Castejón y su equipo, los cuales fueron recibidos por una multitudinaria ovación de más de dos minutos. Tras una breve presentación del partido y del equipo que lo formará llegó el turno de la vicealcaldesa, quien hizo especial hincapié en la importancia del diálogo y el consenso.

La vicealcaldesa agradeció a todos aquellos que le han animado a formar parte de este proyecto político y aprovechó para definir su partido como “el partido que liderará el consenso”. También, le quitó hierro a lo ocurrido con su anterior partido y aseguró que estarían dispuestos a dialogar con ellos y con cualquier otro partido político siempre y cuando fuera desde el respeto. “El adversario no es el enemigo, nosotros cogemos lo mejor de cada partido, esta es la única forma de crecer”, explicaba la vicealcaldesa. Además, utilizó como eslogan la frase “no estamos locos y sabemos lo que queremos”, una muletilla que no evitó repetir en varias ocasiones para hacer referencia a que, a pesar de ser un partido humilde, tienen las ideas muy claras.

Para finalizar, la candidata de ‘Sí Cartagena’ trató de resumir las bases de este nuevo proyecto político como “socialdemócratas, ecologistas y luchadores por la igualdad y una administración más moderna y efectiva”. El discurso finalizaría con la canción ‘kesi’ de Camilo sonando de fondo, mientras los cientos de asistentes aplaudían el nacimiento de este nuevo partido local.