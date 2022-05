Castejón cuenta con más de 200 exmilitantes socialistas para arrancar su partido

El próximo sábado la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, presentará su nuevo partido, del que aún no se conoce ni su nombre, ni su color ni su logo. «Todos los medios que se han aventurado se han equivocado», explican fuentes de la nueva formación.

Lo que sí que ha podido saber esta Redacción es que Castejón no comienza sola esta nueva andadura, sino que alrededor de 250 personas llevaban esperando desde 2019 a que diera este paso. Se trata de los militantes socialistas de Cartagena que decidieron abandonar el partido después de que fuera expulsada la propia Castejón tras firmar un pacto de Gobierno de cuatro años con el Partido Popular y Ciudadanos. Según este acuerdo, los dos primeros dos años de mandato sería Castejón alcaldesa, mientras que en los dos últimos ocuparía el cargo Arroyo (actual regidora de la ciudad portuaria). De esta forma, José López, candidato de MC Cartagena, no podría hacerse con la Alcaldía.

Los 250 exsocialistas, entre los que se encuentran los miembros del equipo de Gobierno local que militaron en el PSRM, forman parte de un grupo de difusión de redes sociales desde 2019 y y a partir de mañana ya podrán afiliarse a la nueva plataforma de Castejón.

«Hemos visto una moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, la expulsión de una alcaldesa en Molina de Segura, socios de gobierno que no son capaces de aprobar presupuestos en Lorca y ya sabemos lo que pasó en la Asamblea Regional. El pacto nuestro, que tanto se criticó, ha terminado siendo el que mejor funciona», esgrimen desde la nueva formación, para quien la «voluntad de acuerdo» va a ser esencial.

Sobre la ideología del partido, tendrá un «claro corte socialdemócrata», algo que no es sorpresa teniendo en cuenta el origen de su lideresa. No obstante, aspira a diferenciarse del PSOE, principalmente de «su forma de actuar».

«Somos un partido que nace para construir, no vamos a hacer del insulto nuestra manera de actuar; queremos ser diferentes», apuntan. Pese al cisma con los socialistas, aseguran que no van a basar su día a día en «atacar» a sus excompañeros porque no les va la «política de trincheras».

Por otra parte, creen que les beneficia el hecho de que ya estén gobernando, ya que la ciudadanía ya está viendo cómo están trabajando por Cartagena.

Secretismo sobre el acto

El acto de presentación del nuevo partido de Castejón tendrá lugar el sábado en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo, que tiene capacidad para 250 personas. No obstante, se está habilitando la sala contigua ante las previsiones de superar las expectativas originales, comentan desde la organización.

«Queremos mantener la incertidumbre hasta el final. No pretendemos hacer un acto político al uso, con fieles, discursos y aplausos, sino que se trata de un evento abierto a toda la sociedad civil», explican.

Y es que, las mismas fuentes afirman que todos los sectores de la ciudad portuaria van a estar presentes el sábado, «sin importar su ideología, gente de la cultura, servicios sociales, sindicatos, empresarios, mujeres, festeros... Todos nos han dicho que sí».