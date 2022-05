Las Cruces de Mayo satisfacen a hosteleros e indignan a policías

Las Cruces de Mayo de este 2022 han aunado disfrute y polémica a partes iguales. Miles de personas se concentraron en el casco histórico para celebrar lo que un Policía Local de Cartagena ha descrito a este diario como «un botellón organizado por el Ayuntamiento».

Las calles amanecieron ayer «llenas de suciedad y orina». Así, desde el sindicato SPL-UGT Región de Murcia, el cuerpo denunció «la falta de personal y de vigilancia», que para ellos fue «totalmente insuficiente», ya que a lo largo del fin de semana recibieron «una gran cantidad de llamadas de queja en los que no pudieron intervenir por falta de unidades». Según aseguran, «para la cantidad de gente que se congregó, hacía falta un dispositivo de 40 a 50 policías, como fue en el caso del Encuentro, en Semana Santa».

Un agente de la Policía ha afirmado a La Opinión que miembros del cuerpo sospechan que muchas de las barras que se instalaron «no tenían licencia». Un problema que no pudieron «subsanar, nuevamente, por la falta de efectivos».

Asimismo, el sindicato reclama que también «eran necesarios más aseos de los que dispuso el Ayuntamiento, ya que muchos bares cerraron los suyos. Además, consideran que se podría haber creado un «corredor seguro, para que pudieran acceder los servicios de emergencia a determinados lugares».

«Había gente que no podía entrar a sus casa. Recibimos llamadas de ancianas que nos pedían que apartáramos a la gente borracha de sus portales», afirman. La basura también afeó lugares emblemáticos de la ciudad. «La fachada de Capitanía Marítima ha amanecido lleno de vasos y litronas. El Monumento al Procesionista igual», denuncian. Por otro lado, critican que «mascarillas ni una, pese a que había grandes aglomeraciones».

«Al menos la música sí que cesó a la hora que correspondía, las 23.00. Sin embargo, la gente siguió bebiendo, y al haber tanta aglomeración en el casco urbano, el murmullo que había era casi más fuerte que la propia música».

De este modo, el sindicato demanda que en próximas ediciones «haya una correspondencia entre ocio, limpieza, civismo y seguridad», para que no se produzcan este tipo de problemas. «Las Cruces de Mayo de este año dejan una sensación mala, de una ciudad sucia y que huele orín, y no creo que esas sea la imagen que queremos dar de Cartagena», sentencian.

Por su parte el presidente de Hostecar, Juan José López, se ha mostrado satisfecho con la celebración de las fiestas y considera que el balance ha sido «positivo para los hosteleros, ya que había miles de personas por las calles, muchas de ellas consumiendo. La necesidad que teníamos los hosteleros de este tipo de eventos y las ganas que tenía la gente de salir han ayudado a que las cosas vayan bien». Asimismo, López ha solicitado al Ayuntamiento que en futuras ediciones esté todo «más coordinado y controlado, de modo que no hayan problemas y puedan participar las cofradías como es debido, ya que son las pioneras de esta festividad». Además, los hosteleros demandan «garantías de qué se puede hacer y que no, ya que actualmente hay mucha incertidumbre». El presidente aseguró que «todas las barras que se instalaron tenían su correspondiente petición y que estas se hayan resuelto o no a tiempo, no era problema suyo, sino del Ayuntamiento.»