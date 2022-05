Once establecimientos ya tienen licencia para las barras de las Cruces de Mayo

Las barras estarán distribuidas por ocho calles y plazas del casco histórico de la ciudad. Habrá tres en la Plaza del Ayuntamiento, donde se instalará un escenario, dos en la calle Honda y una en la calle del Carmen, calle de San Juan, calle Villamartín, calle Félix Martí de Alpera, en la plaza del Rey y en la plaza San Francisco, en su esquina con la calle Campos.

La cruz de la Cofradía Marraja, que no ha requerido de autorización según ha apuntado la regidora, se ubicará en el callejón de Bretau, junto a su sede. Asimismo dispondrán de una barra en la calle Cuatro Santos, en lugar de en la calle Jara, como hacían tradicionalmente. Un cambio de ubicación que han decidido llevar a cabo este año debido «a la gran cantidad de bares y afluencia de público que hay en la calle Jara durante esos días», según ha destacado a La Opinión su Hermano Mayor, Francisco Pagán. Por su parte, el Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena ubicará su cruz en la Cuesta de la Baronesa, aunque no dispondrá de barra.

Respecto al servicio de barras, solo podrá realizarse desde las zonas autorizadas previamente para terrazas y finalizará a la 1.30 horas, aunque la música terminarás a las 23.00 horas. La música en vivo también se va a distribuir por todo el casco histórico durante estas Cruces de Mayo, con 13 conciertos que se desarrollarán en cuatro escenarios (Plaza del Ayuntamiento, Juan XXIII, la Plaza del Icue y la Plaza de San Francisco).

El Resucitado y los romeros, descontentos con la gestión

La Cofradía del Resucitado ha mostrado su «malestar y total rechazo» a como el Ayuntamiento ha gestionado las Cruces de Mayo. «El conocimiento de las condiciones así como la inscripción se han dado a conocer de forma tardía, lo que no nos ha permitido valorar la opción de participar», han lamentado. Su malestar se «ha incrementado» tras conocer que Hostecar pondrá una barra en la calle Palas, donde ellos ubican tradicionalmente su cruz. Asimismo, la Hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara ha decidido no participar este año debido a que «los hosteleros se niegan a colaborar, convirtiendo esta fiesta en una excusa para sacar sus barras a la calle». Por su parte, la asociación de empresarios ha asegurado que «no quiere monopolizar las Cruces de Mayo» y que «el sector hostelero no puede asumir las contraprestaciones que solicitan algunas organizaciones para su explotación, ya que la hostelería sigue siendo el sector más afectado por la crisis económica».