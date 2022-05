Mil cruceristas al día en el mes de mayo

El mes de mayo comienza con las calles de la ciudad repletas de turistas. Una triple escala de cruceros ha dado el pistoletazo de salida a un mes muy movido en cuanto a turismo marítimo se refiere. Durante el día de ayer pudo verse desde primera hora de la mañana cómo iban entrando en el puerto hasta tres cruceros repletos de turistas.

El primero en llegar fue el ‘Wonder of the Seas’, conocido por ser el crucero más grande del mundo. Con una capacidad para unas nueve mil personas entre pasajeros y tripulación, el buque se encontraba a mitad de aforo debido a las restricciones por la covid. El barco llegó a Cartagena con unos tres mil setecientos turistas a bordo y una tripulación de alrededor de mil quinientas personas según fuentes oficiales.

Solo durante la mañana de ayer la ciudad portuario recibió a unos cinco mil turistas a bordo de los barcos

Por su parte, el ‘Viking Star’ y el ‘Celebrity Constellation’ transportaban a unos mil doscientos turistas más, propiciando la llegada de unos cinco mil turistas a lo largo de la mañana.

La llegada de los cruceros, especialmente la llegada del buque ‘Wonder of the Seas’, llamó la atención de los más curiosos, los cuales no dudarían en acercarse a ver el enorme crucero.

«La verdad es que es enorme, muy impactante. Si es que tiene hasta un parque acuático», exclamaba José, vecino de la localidad que admitía haberse acercado al muelle para ver el imponente navío.

No sería el único sorprendido, pues cientos de curiosos aprovechaban el buen tiempo para acercarse a curiosear y a hacerse fotos con el crucero mientras los pasajeros aprovechaban para visitar la ciudad.

«La ciudad es muy bonita. Y el clima mediterráneo es muy agradable», comentaba David, un pasajero británico que disfrutaba de la ciudad y del crucero junto a su esposa.

Sobre las seis de la tarde comenzaron a despedirse los turistas de la ciudad, dando fin a la primera escala de cruceros del mes. Con esto se cerró una primera jornada de escalas que agradecen hosteleros y comerciantes de la zona, pues tras dos años de restricciones, inflación y pérdidas parece que comienzan a ver el final del túnel.

En los próximos días llegarán hasta nueve cruceros distintos que animarán el comercio local a lo largo de la semana. Se estima que a lo largo del mes hagan escala en la ciudad unos veintisiete cruceros con alrededor de treinta y cinco mil turistas a bordo.