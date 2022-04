Castejón y sus ediles forman un partido para dar la batalla en las elecciones municipales

Fractura total en la izquierda en Cartagena. Será el próximo 14 de mayo cuando la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, dé a conocer su nuevo partido político de cara a las municipales de mayo de 2023, en el que se integrarán también los concejales que la han acompañado en este mandato.

Hace tres años se hizo oficial la decisión del Comité Disciplinario socialista de expulsar del PSOE a los seis concejales socialistas con responsabilidades en las tareas de gobierno municipal, por pactar con el PP y Cs la alternancia en la alcaldía entre socialistas y populares para que no gobernara Movimiento Ciudadano (MC), que fue el partido ganador de las elecciones de 2019, desoyendo las directrices de su partido.

Estos eran la entonces alcaldesa, Ana Belén Castejón, y sus compañeros Juan Pedro Torralba, David Martínez, Mercedes García, Irene Ruiz y Alejandra Gutiérrez, quienes pasaron a ser concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Cartagena. Además, a la vicealcaldesa, a diferencia de otros destacados políticos del PSOE, que también fueron expedientados en su momento como Emilio Ivars y la exalcaldesa de Molina, Esther Clavero, no se le ha dado la opción de su readmisión, algo que ha intentado «hasta el último momento», indicaron a esta Redacción fuentes cercanas a Castejón.

Estas mismas fuentes explicaron que en estos momentos, la vicealcaldesa ha dado el paso de formar un nuevo partido con el que presentarse a las elecciones de 2023 al ser animada por «su gente», que llegó en su momento a recoger 500 firmas de apoyo ante el expediente disciplinario abierto por la dirección socialista, y tras conocer los resultados de una encuesta que se encargó, en la que se pulsó la opinión de 800 personas de barrios y diputaciones, con «resultados muy estimulantes que la han decidido a lanzarse».

El nuevo partido estará integrado por los concejales que ahora están junto a ella, por exdirigentes socialistas, militantes de ese partido y personas de la sociedad civil, al considerar que la vicealcaldesa, que cedió el bastón de mando a la popular Noelia Arroyo a mitad de mandato, ha estabilizado Cartagena y ha realizado una buena gestión.

REACCIONES «Respeto escrupulosa-mente cualquier decisión que tome la vicealcaldesa» Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena. «Vamos a demostrar que en el PSOE es donde está el peso del socialismo» Manuel Torres, secretario general del Psoe. «Entra en juego la necesidad de seguir cobrando un sueldo público» Jesús Giménez Gallo, portavoz adjunto de MC.



La alcaldesa, Noelia Arroyo, declaró que «respeta escrupulosamente cualquier decisión que tome» su compañera. «He tenido la ocasión de hablar con ella, pero de temas que a las dos nos incumben. No le voy a preguntar sobre las decisiones internas que adopte respecto a este tipo de proyectos ya que me parece prematuro», afirmó.

No obstante, Arroyo quiso «mojarse» y le lanzó un mensaje: «Sé que Castejón es una socialista que no quiere un CATE en el Puerto, ni el fin del Trasvase, ni pactos con Bildu. Si eso es posible en su nuevo proyecto, yo me siento más cómoda».

Manuel Torres, que será nombrado secretario general del PSOE de forma oficial hoy, no quiso mojarse. «Nuestro partido está centrado en el proyecto que vamos a presentar. Sobre el nuevo proyecto político de Castejón no tenemos nada que decir», declaró Torres.

Asimismo, Torres consideró «improbable» que algún miembro de su formación pase al bando de Castejón. «Mañana demostraremos que en el PSOE es donde está el peso del socialismo», afirmó. Respecto a si les sumará o restará votos, considera que «eso lo decidirán los ciudadanos».

El portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez Gallo, aseguró que Castejón «es una persona que necesita de la política para vivir». «En este proyecto entra en juego la necesidad de poder seguir cobrando un sueldo público, como lleva haciendo desde 2005», criticó. De este modo, no cree que «ningún ciudadano que quiera el bien de Cartagena tenga el más mínimo interés en votarla».