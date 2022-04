En busca del joven ingeniero en Cartagena

Técnicas de ‘storytelling’ para generar interés entre los reclutadores de recursos humanos y un juego de Lego para aprender de forma amena competencias básicas fueron algunos de los talleres que se impartieron. Durante la tarde se celebró una charla ‘online’ sobre técnicas de marketing para promocionarse en Linkedin, posicionar el currículo y controlar la reputación.

Zamora Company, compañía que se dedica a la elaboración y distribución de reconocidos licores y vinos, como Licor 43, su marca estrella, fue uno de los stands que atrajo a más jóvenes durante la mañana. Según destacaron representantes de la empresa, «actualmente buscan perfiles especializados para lo relativo a la planta de elaboración de Cartagena donde demandan, sobre todo, «operarios de almacén, de mantenimiento y de tren de llenado, así como personas especializadas en mecatrónica».

La empresa lleva «siete años seguidos acudiendo al Foro de Empleo» de la UPCT y, según aseguran, «algunos de los jóvenes que acudieron a sus stands fueron contratados posteriormente».

Por otro lado, Navantia busca cubrir, sobre todo, vacantes para el puesto de ingeniero naval e industrial. Asimismo, demandan, aunque en menor medida, ingenieros mecánicos, de telecomunicaciones y perfiles especializados en informática.

Proyecto para acercar la ciencia a las nuevas generaciones

Con el objetivo de acercar la ciencia a las nuevas generaciones, la UPCT, junto a otras 9 universidades y entidades representativas de la investigación y la divulgación científica, celebrará la Noche Mediterránea de las Investigadoras Goes To School. El consorcio ha diseñado un programa de actividades que se desarrollará a lo largo de 2022 y 2023 y que pretende aproximar la investigación a la sociedad, especialmente a familias y escolares, con la finalidad de que la juventud vea la ciencia de una manera amena e interactiva y que lo haga a través de referentes de género inclusivos y equilibrados. Para ello utilizarán múltiples formatos, como charlas, talleres, espectáculos o concursos y recursos metodológicos, como entretenimiento, humor, sorpresa, etc.