Emoción en la madrugada de la primera procesión del Viernes de Dolores

“Pasión, emoción y alegría por ver la respuesta del pueblo cartagenero hacia el Cristo del Socorro y a su santa madre, la Virgen de la Soledad y el Consuelo”. Así resumió el Hermano Mayor de la cofradía, Manuel Martínez Guillén, la procesión Vía Crucis que tuvo lugar esta madrugada y que abrió la Semana Santa en Cartagena y en toda España tras dos años de pandemia.

El desfile más severo y austero de la Semana Santa de Cartagena, en el que normalmente solo se escucha un tambor con sordina durante todo su trayecto, este año se convirtió en una auténtica fiesta. En pleno corazón de la madrugada, a las 3.30 horas, el desfile inició desde las inmediaciones de la Catedral Vieja, donde se procedió a la imposición de los escapularios. Primero partió la Santísima Virgen de la Soledad del Consuelo y después el Cristo del Socorro, rasgo definitorio de esta procesión en la Semana Santa de Cartagena.

El alumbrado de las luces de cera iluminaba los tonos oscuros de los tejidos y los tronos que forman parte del cortejo, ataviados con un austero adorno floral. La expectación y la emoción por ver a las figuras era inmensa. Los cartageneros lo estaban deseando tras dos años en el dique seco. “Hemos tenido, posiblemente, la procesión Vía Crucis más arropada por los ciudadanos en los últimos años. Jamás, en mis más de 50 años en esta cofradía, he visto acudir a tanta gente. Ha sido inenarrable y espectacular como los cartageneros han esperado a nuestro Cristo del Socorro y a su madre, la Santísima Virgen de la Soledad y el Consuelo durante todo el desarrollo del desfile pese a la hora que era”, declaraba con emoción el Hermano Mayor del Socorro, Manuel Martínez Guillén.

La procesión hizo dos estaciones de penitencia. Una ante la Santísima Virgen del Rosel, la antigua patrona, en la Iglesia Santa María de Gracia, a la que se hizo una “bonita” ofrenda floral y donde se aglomeró una gran cantidad de personas. Posteriormente, se hizo una segunda a la Santísima Virgen de la Caridad en la Basílica, con motivo de su santo. “Se celebró una eucaristía esplendorosa en torno a las 6.30 horas, la primera desde hace dos años en honor a la patrona. Primero entró el cortejo, acompañado por todos los hermanos de la cofradía y posteriormente todo el pueblo cartagenero que quiso y pudo entrar”, declaró Martínez Guillén.

“Se palpaba la emoción en el ambiente. Tanto por parte de los cofrades como de los cartageneros. Se notaba en las caras de todos. En la Plaza San Ginés y en todas y cada una de las calles del recorrido”, añadió.

Con los primeros rayos de Sol bañando la ciudad, tuvo lugar la recogida en la Plaza de San Ginés. Allí se rezó la Salve popular a la Virgen antes de que su trono fuera devuelto a la Iglesia de Santa María de Gracia y el del Cristo del Socorro subiera de nuevo a las inmediaciones de la Catedral Vieja.

Y ahí no acabó el día para Manuel. El Hermano Mayor, que no durmió, acudió a la ofrenda de la Onza de Oro que tuvo lugar en la Basílica de la Caridad. “Lo hago todos los años, no me lo podía perder, es una tradición. Ya dormiré en otro momento”, sentenció.

La emoción por el regreso de la Semana Santa a Cartagena era tal, que el silencio sepulcral que caracteriza al Vía Crucis del Cristo del Socorro se rompió este año. Grupos de cartageneros aplaudían y gritaban al paso del trono y durante sus estaciones. Algo que fue criticado por algunos vecinos. “Parecía una verbena. Normalmente la gente va en silencio y no se aplaude pero hoy, cada vez que se subía y se levantaba el trono, había un grupo que arrancaba a aplaudir y ante esto, otras personas desconocedoras de la tradición de la procesión se sumaban y hacía efecto cadena”, denunció un cartagenero.

Además, había muchas personas “que se habían tomado unas copas de más y gritaban muy fuerte”, lo que inquietó a los vecinos que querían descansar. “Había un ruido tremendo en las calles que conectaban al callejón donde se cantó la saeta, que apenas se escuchaba”, criticó este vecino.