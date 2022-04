Una antena en el punto de mira en Cartagena

La instalación de una antena multiservicio en la Torre de Nicolás Pérez, un núcleo diseminado de la zona oeste de Cartagena, ha sido motivo de polémica en el vecindario. «El Ayuntamiento ha decidido colocar la estructura a unos escasos 30 metros de nuestras viviendas, lo que ha vulnerado nuestros derechos y puede suponer un riesgo para nuestra salud, ya que incorporará un pararrayos», ha denunciado un grupo de residentes a este diario. Además ha añadido que «supondrá un gran impacto visual para el paraje». Un representante del grupo vecinal afectado ha asegurado que «la asociación vecinal no ha sido transparente», puesto que «en ningún momento» les han revelado dónde se ubicará la antena. «Nos hemos movilizado y gracias a terceras personas hemos podido averiguar y verificar que, como nos temíamos, se ubicará junto a nuestro hogar, en el caserío La Era, compuesto por siete viviendas», ha criticado.

Según cuenta este vecino, «la decisión ya está tomada y aprobada por parte del Ayuntamiento, sin haber respetado la decisión de los residentes de la zona», que desde un primer momento manifestaron «su profundo rechazo». «Nos hace mucha falta la antena en el pueblo, no se puede ver la tele y los móviles no van bien, pero no la queremos ahí. Son casas habitadas durante todo el año, con familias, personas mayores y niños. Da mucha impotencia, es un abuso lo que han hecho con nosotros, no lo vamos a tolerar», ha señalado emocionado y entre lágrimas. «Mi padre, que en paz descanse, y mi madre han luchado en la asociación de vecinos y ahora nos hacen este feo. Se han aprovechado de nuestra ignorancia, porque somos obreros y personas mayores», ha sentenciado.

Los afectados presentarán sus reclamaciones individuales ante el Ayuntamiento el próximo día 6 de abril. Además, «si finalmente nos hace también el favor la asociación de vecinos, se presentará un escrito colectivo», ha asegurado. Asimismo, tienen pensado hacer una manifestación con pancartas en el lugar en el que, supuestamente, se colocará la antena, para divulgar sus quejas a través de redes sociales. Este vecino ha propuesto otras zonas para ubicar la antena. «La Torre de Nicolás Pérez es un territorio abierto y extenso donde existen otros muchos puntos, con mejores accesos y puntos de luz, para su instalación, sin necesidad de quedar junto a las viviendas», ha concluido.

La antena pretende dar solución al problema de cobertura que hay en la zona, puesto que actualmente es un punto negro en cuanto a comunicaciones. El vecindario lleva años solicitándola, y finalmente, gracias a una subvención europea, el Ayuntamiento ha dado luz verde al proyecto.

"Se han aprovechado de nuestra ignorancia"

Con la antena y los puntos de acceso wifi, que se ubicarán en Cuesta Blanca, Rincón de Sumiedo y el aula de la naturaleza de Tallante, el Ayuntamiento pretende responder a una reivindicación histórica de los residentes en este núcleo de hasta 500 personas de población, muchas de ellas mayores, que no disponen de cobertura telefónica ni señal de televisión.

La concejala de Proyectos Europeos, Cristina Mora, se ha encargado de confirmar la instalación de la antena multiservicio, cuyo gasto será sufragado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), gracias a la Asociación Campoder, y ha señalado que la subvención es de algo más de 75.000 euros.

El área de cobertura comprenderá al máximo poblacional. También se beneficiarán los usuarios de la carretera RM E-22 que discurre entre Canteras e Isla Plana, una vía por la que circulan a diario unos 4.000 conductores, según estadísticas de la Comunidad Autónoma.