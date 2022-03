La lista de compromisarios desvela la debilidad de Noelia Arroyo en el PP de Cartagena

A nadie se le escapa en el Partido Popular que los candidatos a compromisarios cercanos a Noelia Arroyo se han quedado fuera del congreso y tan solo una de sus concejalas ha conseguido los apoyos necesarios, pero por ser, explican fuentes populares, cercana también a Segado. Se trata de Esperanza Nieto, concejala de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior.

No corrieron la misma suerte los miembros del equipo de la alcaldesa: la concejala de Litoral y delegada de Turismo, Cristina Pérez, la delegada de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos, Cristina Mora; el delegado de Deportes y de Empresa, Álvaro Valdés; el concejal de Infraestructuras, Servicios, Descentralización y Participación Ciudadana y delegado de Festejos, Diego Ortega; y el delegado de Cultura, Carlos Piñana. Los ediles populares consiguieron entre 16 y 37 votos únicamente, cuando los compromisarios que viajarán a Sevilla, cercanos a Joaquín Segado, obtuvieron entre 130 y 97 votos, una diferencia mínima de 60 votos entre el más apoyado de Arroyo y el que peores resultados sacó de los del presidente del PP de Cartagena.

Noelia Arroyo nunca fue del todo bien recibida por las bases del partido en la ciudad portuaria. «No la quieren», afirman algunas voces, que critican que la exportavoz con el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez «se afilió para ser alcaldesa». Por este motivo, la acusan de «ni siquiera» conocer cómo funciona un partido por dentro y dejarse llevar «por su propia ambición». Además, ligan su ascenso en el PP regional a la presencia de Teodoro García Egea en la sede de Génova 13, quien, precisamente, afirman que nunca se entendió con Segado. «Un secretario general que no pudo ganar su propio municipio, Cieza, para el PP», subrayan.

Fuentes de esta militancia aseguran que el resultado de las listas a compromisarios «ponen en evidencia» a Noelia Arroyo y al propio García Egea, por extensión, y demuestran el «malestar» existente en la formación, que alcanza especialmente a las Nuevas Generaciones (NNGG). Especial rechazo les despierta el amigo de la regidora y responsable de Cultura, Carlos Piñana, que «ni porta por Cartagena».

Asimismo, se preguntan «de qué se jacta» Arroyo tras haber cosechado «el peor resultado para el PP» en el municipio y «haber tenido que pactar con el PSOE». El presidente del PP de Cartagena y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, rehusó hacer comentarios al respecto.

Arroyo: «Se puede interpretar así, pero no me voy a centrar en rivalidades internas»

«Yo ya soy alcaldesa y también seré la candidata en 2023, no me voy a centrar en rivalidades internas», explica Noelia Arroyo, consciente de que la lista de compromisarios de la ciudad portuaria «se puede interpretar en ese sentido». Es más, le consta que hay militantes en el PP de Cartagena que hacen una lectura de este proceso electoral «como una lucha de poder o un pulso»; sin embargo, insiste en que está poniendo todos sus esfuerzos en «gobernar para todos los cartageneros», descartando «entrar en eso».

La regidora, lamenta que no todo el mundo haya «interiorizado la cultura del pacto» que tuvo que impulsar en el Consistorio cartagenero para poder gobernar en el presente mandato. Y recuerda que fue el partido el que la llamó para que se presentara a la Alcaldía. Por otra parte, la alcaldesa asegura que no tiene «ningún problema» con sus compañeros de partido, tampoco con los que sí que han salido como compromisarios y que, supuestamente, no son de su cuerda. «Juanjo Fernández es asesor mío y José García Serrano estaba en mi equipo, por poner dos ejemplos», apunta.