El PSOE de Cartagena reclama que el oeste sea declarado zona rural

La presidenta de la Junta Vecinal Municipal de Perín y miembro del Comité Federal del PSOE, Isabel Andreu, ha declarado que «la zona oeste de Cartagena tiene que ser catalogada oficialmente como zona rural para que pueda optar a los fondos europeos estratégicos de desarrollo rural».

En concreto, Andreu hace referencia «al Distrito 1, que comprende las juntas vecinales de Perín, Isla Plana-La Azohía, Campillo de Adentro y Molinos Marfagones-La Magdalena».

Andreu ha explicado que «según la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible y las directrices estratégicas territoriales de ordenación rural de la Comunidad, la zona oeste de Cartagena cumple con todas las especificaciones técnicas y legales para ser considerada como zona rural».

Por su parte, el Ayuntamiento ha asegurado que «la zona oeste de Cartagena ya está considerada per sé una zona rural y no requiere de esa catalogación para optar a fondos europeos. De hecho, están en marcha proyectos europeos con financiación como ‘Campoder’, ‘Leader’, ‘Life’, etc».

Asimismo, han subrayado que «el programa de desarrollo rural de la Región, financiado por los fondos estructurales de la UE, ya contempla la zona oeste como zona rural sin que la haya catalogado nadie».