El nuevo Reglamento de Mercados de Cartagena que convertirá las plazas de abastos de Santa Florentina y Gisbert en espacios gastronómicos y les permitirá abrir los sábados por la tarde y los domingos, fue sometido a exposición pública antes de su redacción definitiva. En este sentido, la concejalía de Comercio recibió dos aportaciones.

Por un lado, la de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, que aseguran a LA OPINIÓN que han realizado «dos peticiones, una sobre la exigencia del respeto de las normas sanitarias y de higiene en el mercado y otra acerca de la necesidad de brindar a los consumidores la información del precio y del origen de los productos».

Respecto a la decisión de convertir los mercados en espacios gastronómicos, la asociación quiere que «aquellas zonas donde se acumulan deshechos, palés y cartones queden alejadas de la zonas de degustación y cafetería».

Los usuarios solicitan que todos los productos indiquen con una etiqueta el precio y el origen

Con referencia a Santa Florentina, la asociación ha demandado al concejal Manuel Padín que «todos los puestos del mercado estén abiertos, al menos, de lunes a sábado, puesto que actualmente algunos cierran ciertos días de la semana, lo que limita la oferta».

Asimismo, la asociación apunta que «también existen locales que están algo viejos y que no se han adaptado a la evolución del mercado. En este sentido, han solicitado que exista «homogeneidad en los puestos, para transmitir una buena imagen y garantías sanitarias y de seguridad».

Propuesta para que la Feria Outlet se complemente con otras actividades El Consejo de Comercio, celebrado ayer, propuso completar la oferta de la Feria Outlet, que organiza la Concejalía de Comercio en el mes de octubre, con actividades paralelas. Para ello, se convocará la mesa de trabajo de dinamización y eventos para barajar diversas opciones, como organizar un evento gastronómico o ampliar la dinamización comercial con la incorporación de novedades textiles y otros productos no tan relacionados con la moda. Asimismo, el teniente de alcalde y concejal Comercio, Manuel Padín, que ha presidido el Consejo, ha planteado a los asistentes la posibilidad de organizar la Feria Outlet de forma independiente y no sujeta a otras ferias de octubre que organizaban otros departamentos municipales, recibiendo el visto bueno de los asistentes. Sobre la ubicación, en principio las casetas se instalarán en la explanada de la bandera del puerto, aunque se barajarán otras opciones si este emplazamiento se encontrara en obras los días de la celebración del evento.

Por su parte, El presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Santa Florentina, José García, ha criticado la falta de transparencia por parte de la concejalía de comercio. «Aún no he podido leer el nuevo reglamento, no me lo han facilitado directamente de ninguna manera», ha denunciado García.

Asimismo, ha solicitado que «Santa Florentina siga siendo un mercado de abastos tradicional, que no pierda su esencia», aunque «no cierra la puerta a que negocios gastronómicos ocupen los puestos vacíos y enriquezcan la oferta comercial». Respecto a la decisión de ampliar los horarios de apertura a sábados por la tarde y domingos, el presidente de la asociación considera que «en el caso del Mercado Gisbert le parece una buena idea, debido a que estará compuesto en un 90% por gastrobares, pero no en el caso del Mercado Santa Florentina». De este modo, ha recalcado que «no se nos puede exigir abrir esos días, somos negocios unifamiliares que tienen que atender a sus hijos».