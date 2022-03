Cartagena prohíbe a los perros viajar en autobús si no van en transportín

Cartagena, ciudad pionera en permitir que los perros viajasen en transporte público con su dueño solo con la correa, va a prohibir a los canes subir al autobús si no van en el transportín.

Así se establece en la Ordenanza Municipal para la Protección y Tenencia de los Animales de Compañía en el término municipal de Cartagena, que fue aprobada en Pleno con trece votos a favor, entre ellos el de la alcaldesa, y once abstenciones.

En concreto, el texto indica que sí pueden subir al autobús « los perros guías, asistencial y de seguridad, siempre que vayan acompañados de la propietaria o agente responsable del animal y las mascotas de pequeño tamaño que vayan en transportín de medidas equivalentes a un equipaje de mano y que no superen los siete kilogramos».

Detalla la norma que «el traslado en los medios de transporte colectivo de los animales de compañía no incluidos en el apartado anterior quedará sujeto a lo dispuesto por las empresas públicas de transporte colectivo», así como que «en el caso de los taxis, el conductor podrá permitirlo».

«En todos los casos deberán garantizarse las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad, así como la correcta identificación del animal y el control efectivo por parte de la persona tenedora», remarca la norma, a la que se pueden presentar alegaciones hasta el día de hoy.

La norma deja fuera a los animales grandes y supone problemas para trasladarlos si están enfermos o heridos

La vigente ordenanza autoriza en su artículo 25 «el acceso de animales de compañía a los vehículos de transporte colectivo, siempre que permanezcan sujetos a la persona que los acompañe y lleven bozal, dejando en manos de la autoridad competente la posibilidad de limitar el acceso de animales en horas punta».

Desde la web ‘Pipper on Tour’, el can que recorre España para promover la integración de mascotas educadas en sitios turísticos, hostelería y transportes, lamentan lo que consideran un paso atrás, ya que la nueva ordenanza excluye a los perros grandes que, por su tamaño, no caben en un transportín, y sus dueños tendrían problemas a la hora de trasladarlos en transporte público a, por ejemplo, un veterinario, si están enfermos o heridos.

«El ayuntamiento elimina este derecho que tenían sus vecinos y no obligará a las empresas de autobuses a aceptar perros de compañía atados, únicamente pequeños en transportín, lo que supone una regresión», lamentan.

En el caso de los taxis, cada conductor decide si permite subir a la mascota o no

Cartagena es, en estos momentos, una de las ocho ciudades españolas que dejan a los vecinos viajar con su perro sin necesidad de transportín en bus urbano. El resto son Fuengirola, Irun, Ourense, Palma de Mallorca, Sant Cugat del Vallès y Alcoy, además de San Sebastián (solo perros en brazos sin necesidad de bozal).