La Coordinadora pide a la Comunidad que las ayudas de la UE vayan al Molinete

La Coordinadora para Defensa del Cerro del Molinete está manteniendo contactos con todos los partidos políticos del municipio para que no se escapen dos líneas de ayudas europeas que distribuye el Gobierno de España con las que se podría continuar la excavación arqueológica del cerro y ampliar el parque arqueológico.

Una de estas vías de financiación son los fondos que la UE canalizó para patrimonio histórico a través del Ministerio de Cultura.

Según asegura la secretaria de la Coordinadora, Milagros Viqueira, el 1 de septiembre Arroyo prometió que solicitaría este dinero al Ministerio «cuando saliera la convocatoria», pero el colectivo denuncia que el Ministerio les ha asegurado «que estos fondos los distribuyó en marzo a las Comunidades Autónomas» y el Gobierno Regional les ha confirmado que ese dinero no irá para el Molinete.

«Arroyo nos prometió unos fondos que no llegan a los ayuntamientos y no quiere pedir los que servirán para excavar el yacimiento de San Esteban», denunció Viqueira.

Debido a esto, la Coordinadora solicita una reunión con el nuevo director general de patrimonio cultural, Pablo Braquehais, y espera «que todos los partidos apoyen que estos fondos se destinen al Arx Asdrúbalis».

La asociación quiere que se elabore un ‘videomapping’ para mostrar in situ la evolución histórica del cerro

Otra línea son los fondos de sostenibilidad turística en destino, «de la que el Ayuntamiento dejó pasar las dos primeras convocatorias sin pedir nada a pesar de poder obtener hasta 50 millones de euros en las 7 convocatorias que se van a realizar durante cuatro años», ha asegurado Viqueira.

En el mes de abril volverá a salir una convocatoria y los defensores del Molinete «se ofrecen a elaborar con el Ayuntamiento un proyecto para realizar la excavación integral del cerro con el fin de ampliar el parque arqueológico bajo la gestión de Cartagena Puerto de Culturas, y así descartar la construcción sobre el yacimiento púnico-romano».

La idea de la Coordinadora incluiría un ‘videomapping’ en la Morería «como atractivo turístico nocturno en el que se contara con medios audiovisuales la evolución histórica del cerro y un jardín vertical cubriendo las traseras de los edificios que dan a la colina».

Viqueira ha afirmado que «el concejal de Turismo, Manuel Padín, nos dice que si esos fondos se pueden solicitar para eso y no se piden, sería de tontos no hacerlo; pero la alcaldesa se empeña en que con esas ayudas no pueden subvencionarse excavaciones, aunque los técnicos regionales y nacionales que valoran esos proyectos dijeran que sí. De hecho, el secretario de Estado de Turismo visitó el yacimiento de San Esteban en Murcia porque el Ayuntamiento de la capital quiere destinar estas ayudas a poner en valor esta zona. No entendemos como aquí ni siquiera lo quieren intentar».

Además, el colectivo «ha ofrecido un acuerdo a todos los partidos para que se pidan estas ayudas, y si no lo hace el actual gobierno, lo haga el que salga de las próximas elecciones municipales en las últimas convocatorias de esta línea de ayudas».

Exigen la limpieza de los solares de la calle Morería

La Coordinadora solicitó en una reunión con Manuel Padín la limpieza de los solares de la calle Morería. El concejal de Sanidad les informó que lo «había requerido en reiteradas ocasiones a la Sociedad Municipal Casco Antiguo, sin éxito», algo que el colectivo considera «ilógico porque el edil es miembro de esta empresa». La asociación pide que «se renueve la cartelería turística, se retiren los contenedores y las matas que crecen entre los restos arqueológicos, y solicita su recuperación para el turismo de los restos que se encontraron hace años y de taparon».