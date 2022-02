"Estamos hartos de que se culpe de la crisis a las pensiones"

Las personas mayores tienen una gran importancia en la sociedad, aunque cada vez están siendo más desprestigiadas. Por este motivo Luis Ramallo ha fundado en Cartagena la Asociación Nacional en Defensa de los Pensionistas, una organización que quiere mejorar la vida de nuestros ciudadanos más veteranos.

¿A que se dedicaba antes de fundar la asociación?

Nací en Cádiz, pero me destinaron a Cartagena y, sinceramente, mi corazón ahora está dividido entre las dos ciudades porque aquí me han tratado muy bien los cartageneros y estoy como en mi casa, por las amistades que tengo.

Mis hijos son cartageneros, mis nietos también y en vez de volver a Cádiz nos hemos quedado aquí. Antes de la asociación trabajaba como inspector de Sanidad Exterior en el Puerto de Cartagena. He estado 40 años trabajando y he presidido la Federación del Carnaval de Cartagena diecinueve años. Ahora llevo jubilado unos pocos años.

¿Cómo surge la idea?

Durante el confinamiento estábamos un poco hartos de escuchar que la culpa de las diversas crisis de España eran los pensionistas y sus pensiones, que es algo totalmente incierto. Las pensiones están en un perfecto equilibrio.

También decían que el sistema está quebrado, pero es que con el dinero de las pensiones se está pagando otras cargas que son impropias. Nuestra idea principal es defender, proteger y mejorar, con el fin de que los pensionistas tengamos un nivel de bienestar social digno.

¿Cómo se coordina la asociación a nivel nacional, ¿se hace a través de sedes?

De momento nosotros no tenemos sede pero es algo a lo que aspiramos de cara al futuro. Al ser una organización sin ánimo de lucro partimos de cero, sin ningún dinero; tener una sede supone una serie de gastos de luz, agua, material... Y esos gastos no los podemos asumir. Ahora mismo, el lugar que tenemos y donde reunimos es donde yo vivo y el teléfono es el que yo tengo, porque hemos empezado ahora. Estamos estudiando cómo conseguir alguna ayuda y, conforme la asociación vaya engrosando socios, ir creciendo.

¿Qué acciones estáis preparando para cumplir los objetivos?

Lo estamos estudiando y hay que hacerlo bien. Tenemos gente joven como Marta, que es la letrada y asesora jurídica, la que se encarga del tema legal. El plan es denunciar que se está incumpliendo el artículo 50 , el que hace referencia a la «suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». No hay ‘suficiencia económica’ para las personas mayores o ‘senior’, como nos gusta más decir. Esa denuncia se hará así, con calma, porque somos personas dialogantes y no vamos salir a la calle a manifestarnos ni nada de eso. Consideramos desde la asociación que dialogando y con buenas formas se consiguen muchas cosas. Es más efectivo el diálogo e ir a los organismos pertinentes y decir que esto no lo queremos.

Ahora mismo hay un organismo en Madrid, que es el Consejo Estatal de Personas Mayores, pero está completamente politizado, presidido por personas elegidas a dedo y no hay ninguna asociación ahí que diga libremente que no le gusta lo que hay.

¿Y cuál es la forma de mejorar la política pensando en las personas mayores?

Teniendo en cuenta que ya existe una infraestructura similar, queremos un ‘Ministerio Senior’ dentro del Gobierno de la Nación, que no esté dirigido por una persona joven, sino una persona mayor. El caso de Estados Unidos nos ha demostrado que con ochenta años se puede gobernar un país tan importante como este. Entre los jubilados hay gente muy preparada para llevar un cargo como podría ser un consejero senior en cada una de las comunidades porque sabemos cuál es la problemática real de las personas mayores, porque lo llevamos en nuestro cuerpo. Al igual que antes existía un consejo de ancianos que asesoraba al gobierno cuando tenían un problema. Hoy día parece ser que sobramos o molestamos y es una de las cosas que nos duele.

Han hecho propuestas en aspectos como la sanidad o la gestión administrativa, ¿hay objetivos a largo plazo?

De cara al futuro, a parte de los que estamos trabajando actualmente, tenemos muchos objetivos, como la igualdad en las pensiones. No tiene sentido que para un mismo cargo y para una misma posición no se aplique la misma pensión en Murcia que en el País Vasco o en Andalucía. Vamos a ir trabajándolo...