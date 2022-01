Natalia Andreu Montoya (Valdemoro, 2001) se posiciona a sus 20 años como la presidenta más joven de una asociación de vecinos en la Federación de Vecinos (Favcac).

¿Por qué decidió presentarse a la presidencia?

Desde 2013 he colaborado con la Asociación de Vecinos. He relevado a mi madre, que es presidenta desde 2015; así que ni me lo pensé. Además, estudio Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia y estoy muy concienciada con la participación ciudadana.

¿Qué cree que aporta su incorporación?

Un relevo generacional que espero que ayude a movilizar a la gente joven. De hecho, lo estamos intentando colaborando con la Asociación Juvenil de Pozo Estrecho. Además, en la nueva directiva también hay incorporaciones de gente bastante joven y esperamos aportar lo que podamos y hacer todo con la ilusión que nos caracteriza a los jóvenes.

¿Qué problemas atañen a Pozo Estrecho?

Sobre todo el de seguridad ciudadana. Tenemos robos a diario. También el tema de la limpieza. Al ser una diputación se descuida más. Tienes que estar reivindicando constantemente que nos cuiden un poco más. Hay recursos que se quedan en Cartagena centro.

¿Qué se propone la nueva directiva?

Buscamos hacer cosas nuevas, crear más eventos para los jóvenes como charlas y actividades recreativas y, a la vez, seguir con el trabajo de la antigua directiva. Esperamos hacer las cosas con más energía y traer las herramientas necesarias para incorporar las nuevas tecnologías a la Asociación. Por ejemplo, le hemos dado a las subvenciones y facturas una visión más tecnológica porque tenemos más recursos y controlamos más. A los más jóvenes nos piden los compañeros y desde otras asociaciones que les ayudemos con la tecnología y son herramientas cada vez más necesarias porque en la administración de la Federación de Vecinos la mayoría de cosas funcionan ya electrónicamente.

¿Por qué cree que es inusual encontrar gente tan joven en las asociaciones vecinales?

A la gente joven le cuesta más verse representada en cualquier colectivo. Normalmente las personas mayores tienen más tiempo e intereses por solucionar los problemas que les rodean, porque tienen su vida y trabajo fijo allí. Pero estar en la asociación es una forma muy bonita de ver que también tenemos un papel y que en nuestra mano está poder cambiar pequeñas cosas de nuestro pueblo. Espero que todas las actividades que vamos a organizar sirvan para animarles a participar.

¿Conoce a algún miembro de la Federación más joven que usted?

No tanto como yo, eso ya es difícil, tengo 20 años, pero sé que en estos últimos meses se está metiendo gente joven, en torno a los treinta años, a las directivas y presidencias de otras asociaciones como la del Barrio de la Concepción y otros barrios de la ciudad.