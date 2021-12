El coronavirus se interpone de nuevo en los planes de los cartageneros esta Navidad. El Ayuntamiento de la ciudad portuaria ha decidido ya que no se celebrarán las preuvas frente al reloj del Arsenal Militar de Cartagena, que estaba previsto retomar tras la pausa obligada del 2020. Sin embargo, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo ha anunciado que finalmente no se llevará a cabo esta celebración ya que "no se puede garantizar que en la Plaza del Rey no haya aglomeraciones o masificaciones por más medios que destinemos".

Esta misma mañana el Gobierno municipal de Cartagena se reunirá en Junta Extraordinaria para "repasar todas las actividades que están diseñadas" y abordar posibles cambios o cancelaciones a un día de que se celebre la Nochebuena, ha explicado la alcaldesa. Así, Arroyo adelanta también que "no se van a poder celebrar muchas de ellas". Pese a todo, el Ayuntamiento intentará "adaptar la cabalgata de Reyes a las circunstancias actuales para que se pueda celebrar" aunque será "bajo unas medidas de seguridad estrictas que nos permitan que los niños puedan verla sin ningún riesgo", ha dicho Arroyo. Aún así, la cabalgata estática se mantiene "con reducción de aforos al máximo", detalla la alcaldesa.