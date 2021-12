La ex eurodiputada y ex consejera de Educación y Cultura, Cristina Gutiérrez–Cortines, y el ex Jefe de Servicio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, Miguel San Nicolás, las caras visibles de la consultora Ars Civilis, han organizado en París la primera gran reunión clave para conseguir que Cartagena empiece a posicionarse para obtener la catalogación de Patrimonio Mundial.

Aquella presentación a bombo y platillo que se realizó en Cartagena hace dos años, donde todo parecía que conseguir ser Patrimonio de la Humanidad era como acercarse a los bajos comerciales de la UNESCO y elegir el diploma, ha dado paso a un trabajo laborioso y complejo, donde la ciudad sabe que sólo desde el Mediterráneo, y junto a otras ciudades portuarias que jugaron un papel fundamental en el comercio y la navegación, tiene posibilidades de pasar a formar parte de una lista cada vez más selecta y diferenciada. Y la primera piedra ha consistido en asociarse con otras ciudades para poner en marcha la ‘Ruta cultural del Mediterráneo Antiguo’, una idea original que calará en la cultura que defiende ahora la UNESCO. El Foro, organizado por Líbano en París, donde han participado ciudades de origen cananeo, fenicio y cartaginés, ha permitido incluso que una de las Mesas de Trabajo estuviera dedicada a Cartagena y su importancia en el enclave estratégico del Mediterráneo. «Queremos sumar fuerzas para que las antiguas rutas marítimas se conviertan en rutas culturales con una proyección internacional», dijo la alcaldesa Noelia Arroyo ante este Foro. Cristina Gutiérrez–Cortines, por su parte, explicó ante sus interlocutores la necesidad de aunar fuerzas y estrategias en torno a la importancia del Mediterráneo, con su inmenso y rico patrimonio histórico subacuático, su importancia en el comercio en la historia del mar Mediterráneo y sus rutas de navegación. La noche del jueves, la Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, Maha El-Khaill Chalabi (Líbano), ofreció una recepción a la que asistieron tanto Miguel San Nicolás como Cristina Gutiérrez–Cortines, lo que sin duda, daba una idea de la importancia que cobraba la presencia de la ciudad de Cartagena en esta reunión. Para que la UNESCO empiece a creer que un proyecto de esta envergadura es viable, es fundamental que todas las administraciones públicas y agentes sociales formen parte del proyecto, por eso, ha sido clave en este Foro la asistencia no solo del Ayuntamiento a través de su máxima representante, sino del propio Ministerio de Cultura, a través de su Jefa de Área de Patrimonio Mundial, María Agúndez; del Doctor en Arqueología y profesor en Arqueología Marítima en la Universidad de Cádiz, Felipe Cerezo, y el Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Almería y miembro de la Real Academia de la Historia, José Luís Castro. Sus apariciones son fundamentales para hacer ver a la UNESCO que Cartagena va en serio. Andrés Perelló, ex embajador delegado permanente de España ante la UNESCO, y que en la Región de Murcia recordaremos como la persona encargada de defender la candidatura de los Caballos del Vino de Caravaca, para lograr ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, (hecho que consiguió hace ahora, caprichos del destino, un año, 16 de diciembre), fue nombrado el pasado 1 de diciembre nuevo Director de la Casa del Mediterráneo (Consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y los Ayuntamientos de Alicante y Benidorm). Sin duda, será fundamental contar con su aportación y presencia para lograr que Cartagena y el Mediterráneo, junto a otras ciudades, consigan llevar este maravilloso sueño a buen puerto. Una vez más, se demuestra que el Patrimonio Histórico y la propia Historia son fundamentales para el futuro. Atrás quedan las ruedas de prensa donde todo parecía coser y cantar, donde algunos hacían, de manera equivocada, cuentas sobre el número de turistas que vendrían a la ciudad portuaria. El Ayuntamiento ha entendido a la perfección que el camino iniciado no terminará mañana, sino que será difícil y largo, pero sin duda, acierta su alcaldesa en presentarse en París para empezar a trenzar contactos y alianzas. Algunos dudábamos y mucho de que Cartagena consiguiera ser Patrimonio Mundial, sobre todo cuando rascábamos y veíamos que solo había detrás un ‘Photocall’ y poco más, pero ahora, cuando especialistas y administraciones de diferentes países han quedado en París para empezar a hablar, es posible que algún día, dentro de un tiempo, Cartagena, de la mano de su gran ‘amor’, el Mediterráneo, pueda presumir de ser Patrimonio Mundial. El futuro, muchas veces, está en nuestro pasado.