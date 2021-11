Demasiado larga se ha hecho la espera para poder volver a disfrutar del jazz en Cartagena, pero por fin ha llegado el momento. Tras haber sido cancelado el año pasado debido a la delicada situación sanitaria, el Cartagena Jazz Festival regresa en su 40 edición para ofrecer actuaciones de artistas tanto locales, como nacionales e internacionales.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena y con LA OPINIÓN como medio oficial, reunirá a lo mejor del panorama jazzístico, destacando Noa, cantante israelí que llega para presentar ‘Afterallogy’, su último trabajo, el músico cubano Paquito D ‘Rivera, y Andrea Motis, considerada la voz de jazz más importante de España. Las entradas y toda la información disponibles en jazzcartagena.com

Las sedes del Cartagena Jazz Festival 2021

La programación de esta 40 edición del Cartagena Jazz Festival tiene como sedes el Auditorio El Batel, el Nuevo Teatro Circo, la Terraza de la Muralla de El Batel y Mr. Witt Café, lugar donde el pasado miércoles 29 de septiembre fue presentada a cargo de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

4 de noviembre, arranque de la programación del Cartagena Jazz Festival

La programación de la 40 edición del Cartagena Jazz Festival comienza el próximo jueves, 4 de noviembre, con la actuación en el Mr. Witt Café de Pedro Núñez Quintet, un grupo con raíces cartageneras que se mueve en el jazz más experimental, y donde la música gira en torno a la conversación entre sus componentes. El 5 de noviembre será el turno de la cantante israelí Noa, quien presenta ‘Afterallogy’, un trabajo compuesto por 12 clásicos del jazz entre los que podemos encontrar estándares como My funny Valentine, Oh Lord o Anything goes.

Al día siguiente, 6 de noviembre, podremos disfrutar de ración doble, gracias a las actuaciones de Dom La Nena, quien presenta por primera vez en España su disco ‘Tempo’, que refleja a la perfección el carácter fresco de la violonchelista y cantante brasileña, y el magnífico dúo formado por Martirio y Chano Domínguez, que interpretarán temas tan universales y conocidos como 'Duerme negrita', 'Vete de mí', 'Ay amor' o 'Alma mía'. El gaditano y la onubense llenan con creces el vacío que ha dejado en la programación Madeleine Peyroux, conocida como la gran dama del jazz mundial, quien anunció recientemente la suspensión de toda su gira europea.

María Yfeu cerrará la semana, ese mismo domingo, haciendo a los asistentes viajar al pasado y conmoviéndoles con cada una de sus canciones, en las que se puede apreciar un claro derroche de tradición vintage.

El 11 de noviembre, José Luis Inglés Quartet presentará en el Mr. Witt Café ‘Sin piel’, un magnífico espectáculo de flamenco jazz fusión, y al día siguiente, serán Chicuelo y Marco Mezquida quienes, con la compañía de Paco de Mode, harán las delicias de los asistentes con su trabajo ‘No hay dos sin tres’.

La Terraza de la Muralla de El Batel será testigo, el 13 de noviembre, de la atrayente y misteriosa actuación de Tito Ramírez, que acompañado por un combo de cinco músicos ofrecerá una mezcla de Rithm & Blues, latin rock & roll, boogaloo, shake y soul. Ese mismo sábado, Piazolla x100 dejará ver el buen trabajo de Federico Lechner, Daniel "Pipi" Piazzolla, Claudio Constantini, Sheila Blanco y Toño Miguel.

Antonio Lizana, uno de los representantes del nuevo Flamenco Jazz, ofrecerá junto a su banda ‘Una realidad diferente’, donde se observa su necesidad de transmitir un mensaje optimista al mundo.

La recta final del Cartagena Jazz Festival contará con las actuaciones de Hermes Alcaraz Jazz Quintet y su eclecticismo el 18 de noviembre, y la consagrada aunque joven voz de Andrea Motis el 19 de noviembre. Al día siguiente volveremos a disfrutar de una doble actuación; por un lado, O Sister!, grupo de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal y la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica, y Paquito D ‘Rivera Sextet, dirigido por el músico cubano, ganador de catorce Premios Grammy.

El broche de oro quedará a cargo de Sergio de Lope, el 21 de noviembre, quien junto a su banda de instrumentistas presentará 'Ser de Luz', donde explora los límites del flamenco y del jazz desde una perspectiva de libertad y creatividad sin límites.

Compra de entradas del Cartagena Jazz Festival

Las entradas ya están a la venta en la web del festival jazzcartagena.com, mientras que los abonos, con un precio de 30 €, se tienen que comprar presencialmente en la taquilla del Nuevo Teatro Circo y Auditorio El Batel, o por teléfono en el 968 128813 / 968 501615.

El festival cuenta con el patrocinio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto de Industrias Culturales y del Instituto de Turismo, de Estrella de Levante, La Opinión, Talleres M. Gallego e Iberpiano.

El cartel de esta edición ha sido realizado por el arquitecto y diseñador cartagenero Pepo Devesa.

El festival se irá adaptando a las medidas sanitarias que marquen las autoridades sanitarias respecto a los aforos.