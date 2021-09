El Senado Romano más sátiro de las fiestas de Carthagineses y Romanos volvió con fuerza anoche a un Parque Torres repleto de gente deseosa de su regreso que aplaudía y reía constantemente. Haciendo repaso de estos dos años de pandemia y arremetiendo en clave de humor contra los políticos, desde el ámbito local hasta el internacional, transcurrió la 32 edición de esta teatralización en la que el Mar Menor, la fallida moción de censura en la Región de Murcia y la llegada a la Alcaldía de ‘Sardinica’ (Noelia Arroyo) fueron los temas candentes en una noche de risas.

Al comienzo del Pleno, los senadores tuvieron que resumirle estos dos últimos años a varios compañeros como al Princeps Mikelus, que estuvo de vacaciones en Wuhan. Los romanos empezaron por la vacunación indebida de 400 funcionarios que, más tarde, «desembocó en un revuelo político por toda Hispania, empezando por una moción de censura al Caudillo de Mursilla hasta acabar con el ‘Coletas’ cortándose la coleta».

Asimismo, entró en escena ‘Sardinica’. «Me cargué la tribu de ‘Caostejon’ (Ana Belén Castejón), he dejado aislado al ‘Cortito’ (Manuel Padín), a los de verde los tengo a la mitad, a los de morado les quemaron la sede, y lo mejor para el final, he conseguido que el cafetero de ‘Juan Valdes’ (José López) no vuelva a hablar en los plenos». Por ser nombrado, Valdes aprovechó la oportunidad para aparecer escondido detrás de Gallojuan (Jesús G. Gallo), su «marioneta», para dirigirse a los senadores: «¡¡Preguntadle por el Mar Menor, que no va a poder esconderse de tantas toneladas de peces muertos!! ¡¡O por la falta de médicos, el AVE!! ¡¡O las obras del puerto!!».

El cambio de campamento

Los festeros, encargados de redactar el guion, no pudieron evitar incluir el controvertido cambio de campamento de Carthagineses y Romanos, que levantó aplausos, en una declaración de ‘Sardinica’: «Mis mejores logros han sido dentro del Ayuntamiento. Y cómo no, echarles a ustedes de su campamento y hacer que la plebe lo pague con los festeros».

‘Corto de Miras’, Brutus Anni 21

Este año la votación del Brutus Anni 2021 la ganó bajo consenso del público ‘Corto de Miras’ (Fernando López Miras) «por ser el responsable directo de la muerte del Mar Menor». Por otro lado, los senadores propusieron como candidatos a ‘Perro Sánchez’ (Pedro Sánchez) por negarse «a interrumpir sus vacaciones mientras media Hispania estaba en llamas» y a ‘Iván de las Indias’ (Iván Duque) por usar la fuerza en las manifestaciones de Colombia. También propusieron a ‘Iván el Terrible’ (Iván Espinosa de los Monteros) por las declaraciones que hizo a LA OPINIÓN en las que se posicionó en contra de los ecologistas y a favor de incrementar los regadíos.

Hoy, día de boda

Además ayer tuvo lugar el Senado infantil, los bautizos romanos, el ajedrez viviente y la representación de la destrucción de Sagunto. Hoy podrán asistir a las bodas de Aníbal e Himilce en el Auditorio Paco Martín en el Parque Torres a las ocho de la tarde.