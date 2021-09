Un año de fiestas especial, requiere un acto de inauguración que también lo sea. Es por eso que estas fiestas de Carthagineses y Romanos han contado no con uno, sino con dos pregoneros.

Los actores Xavier Deltell y Jordi Sánchez, compañeros de reparto en La que se avecina, se encargaron de dar la bienvenida a las históricas fiestas de la ciudad portuaria en un pregón con doble ración de humor.

Tras la cuenta atrás, entre aplausos y vítores, daba comienzo El Año de la Esperanza con los generales Publio Cornelio Escipión y Aníbal Barca. Después, la Federación de Tropas y Legiones y el Ayuntamiento de Cartagena entregaron un galardón a la agregada cultural de Túnez, Hazar Sassi, como agradecimiento por visitar las fiestas de Carthagineses y Romanos. Así como al alcalde de La Unión, Pedro López Milán, que este año es festero honoris causa.

Ataviados con túnicas y un sin fin de papeles desordenados, Deltell y Sánchez llegaban al escenario ocasionando desde el primer momento las risas entre el público. «Ya empezamos mal, es que vaya calor hace en Cartagena», le decía Deltell a Sánchez. A lo que el le respondía «pero si llevas cincuenta años veraneando en casa de tu abuela en Murcia». A partir de ahí, comenzaron a debatir sobre qué ciudad era «mejor», si Cartagena o Murcia, ya que, según escenificaron en la actuación, la abuela de Deltell era murciana y la de Sánchez cartagenera.

Así, a través de chascarrillos, ejemplificaron la rivalidad entre la ciudad portuaria y la capital de la Región. «Murcia se lo quiere llevar todo, no se llevan el Puerto porque no pueden», apuntó Sánchez. «En las costas murcianas brilla el sol», indicaba mientras leía un titular, «¿Ahora me vas a decir que las olas del mar llegan hasta la Plaza Romea?», le preguntaba a Deltell. «¡Danos tiempo, todo llegará!», le respondió él.

Ambos firmaron la paz y zanjaron la discusión cuando Deltell tiró al suelo el chaleco de huertano que portaba encima de su túnica y ahí comenzó «el verdadero discurso» o más bien, la despedida.

«Es un honor celebrar con vosotros tantos años de esfuerzo y dedicación para que estas fiestas sean cada año más y más grandes, esperamos que esta noche sea para vosotros una noche para recordar y llevar en el corazón», indicó Sánchez. «En nuestras idas y venidas por vuestras calles hemos comido muy bien, hemos bebido mejor y nos han tratado con infinito cariño y afecto», añadió el actor.

Así, pidió a los cartageneros «dejar este año atípico atrás y concentrarnos en disfrutar de la familia y de los amigos», a lo que Deltell añadió: «Y a ver si un día no muy lejano podemos volver a abrazarnos y dejar atrás las mascarillas, las segundas dosis y la distancia de seguridad», concluyó.

Tras el castillo de fuegos artificiales inaugural, acompañado del himno de Cartagena, el humorista malagueño Miguel Ángel Martín, que llegó al escenario ataviado con ropajes romanos, para seguir haciendo reír a los festeros, autoridades y cartageneros allí presentes. El actor se hizo viral en las redes con su Diario de confinamiento contado en pijama y su taza de café, y cuenta con una dilatada carrera en teatro.

Fundación de Qart Hadast

Este primer sábado de Carthagineses y Romanos, como es habitual, será el día grande de las tropas carthaginesas. A las 12.00 horas de la mañana, tendrá lugar la Fundación Infantil de Qart Hadast, en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres. A las 21.00 horas, en el mismo lugar, se celebrará la Fundación de Qart Hadast.