La cartagenera Lourdes López será la representante de la Región de Murcia en el certamen de Miss Internacional España, que se celebra el próximo 22 de septiembre en Tenerife. Un certamen al que acude con "mucha ilusión" y para el que lleva varios meses preparándose.

La modelo, natural de Pozo Estrecho y de 24 años de edad, está finalizando sus estudios de Administración y Dirección de Empresas en la UMU, y sueña con hacer un gran papel en este certamen de belleza y llegar a la terna final para poder optar a este galardón de belleza.

En este concurso de belleza se valoran además, los dotes de oratoria y de expresión en inglés de las participantes, además de desfilar por la pasarela en traje de baño y en traje de noche. También, uno de los pases será un desfile con traje regional: Lourdes ya avanza que lucirá el traje de cartagenera, que es habitual verlo en las calles de la ciudad el Viernes de Dolores, día grande de la Virgen de la Caridad.

Lourdes López, durante una visita al Palacio Consistorial en la que se ha reunido con la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha pedido apoyo a los cartageneros para que, a través de su voto en el vídeo presentación de Youtube, pueda sumar puntos para llegar a la fase final del certamen.

La modelo de pasarela Cibeles que aprendió con Youtube

Lourdes López lleva cinco años trabajando como modelo después de que una agencia la descubriera en La Manga, y está viviendo una etapa apasionante en el mundo de la moda, donde ha desfilado en pasarelas nacionales, como la Cibeles Fashion Week, o internacionales, en la Pasarela de Milán. Allí ha desfilado con vestidos de Agatha Ruiz de la Prada y Francis Montesinos.

"He sido muy autodidacta, a la semana de firmar el contrato con la agencia que me fichó ya estaba desfilando. Aprendí a desfilar viendo vídeos de alta costura en Youtube", comenta Lourdes. La modelo pide apoyo a la gente de Cartagena y de toda la Región para sumar puntos. Además, a través de Instagram también se le puede votar dándole a Me Gusta a la foto que la organización subirá de las modelos. La que más 'Me Gusta' consiga será Miss Multimedia.

Lourdes también está abierta a recibir la ayuda de empresas de la zona, con el fin de completar su vestuario para la cita de Miss Internacional España. Lleva nueve meses preparándose para este certamen, e incluso se ha preparado con entrenamiento físicos y destrezas en oratoria.