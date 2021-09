El turismo ha regresado con fuerza a Cartagena este verano. Prueba de ello han sido los miles de cruceristas que se han dejado ver por las calles de la ciudad portuaria durante los meses de julio y agosto.

Ahora, con la llegada del otoño, lejos de decir adiós a los turistas, el Puerto de Cartagena se prepara para recibir, por el momento, 23 cruceros más confirmados hasta el mes de noviembre, informan desde la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC). A los que hay que sumar otros 17 pendientes de confirmación antes de que acabe el año.

Desde el Puerto calculan que, este 2021, llegarán hasta la terminal de cruceros más de 40.000 visitantes. Hasta el 1 de septiembre han llegado 8.308 cruceristas en 9 buques, 2 nacionales y 7 internacionales. Con las cifras actuales, el Puerto de Cartagena se posiciona como el séptimo puerto español en número de cruceristas, subiendo una posición con respecto a 2020. A falta de añadir los cruceros que están por llegar este otoño.

El primero, lo hará este mismo lunes 5 de septiembre. Se trata del buque AidaStella, que ya visitó Cartagena en agosto, y que repite en tres escalas este otoño. También de la compañía alemana Aida Cruises, el Aidaperla visitará la ciudad portuaria dos veces este mes.

Además, destacan en el mes de septiembre la llegada del buque The World, una nave muy particular, ya que no es un crucero al uso, sino que sus pasajeros tienen la propiedad de sus camarotes, y que también ha visitado Cartagena con anterioridad. En esta ocasión lo hará entre los días 24 y 26 de septiembre, pasando dos noches en la ciudad.

Hasta la terminal cartagenera llegará también el crucero Bolette, de la compañía Fred Olsen. Esta es la primera vez que visita el Puerto de Cartagena, ya que se trata de un nuevo crucero que presentó la compañía británica en 2020. También está prevista la escala de un crucero de la compañía italiana Costa Cruceros para final de mes.

Tras analizar las cifras de este verano y la previsión de cara al resto del año, la presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, se muestra satisfecha. «Las cifras son muy positivas y nos animan a seguir trabajando y a tener la confianza de que en 2022 el número de cruceros seguirá aumentando, siempre dependiendo de la evolución del virus», explica.

El 50% de turistas son de origen británico

De todos los pasajeros que llegan a Cartagena a bordo de buques de cruceros, la mitad vienen desde Inglaterra, según los cálculos del Puerto de Cartagena. La evolución de la pandemia está permitiendo que la Autoridad Portuaria (APC) esté trabajando junto a navieras para retomar la vuelta de cruceristas británicos para la temporada de otoño, con la intención de incrementar ese 50% que se mantiene por ahora.

La presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, ha asegurado que «el trabajo conjunto y coordinado con Ayuntamiento, Comunidad y Autoridad Portuaria junto a los sectores implicados en el turismo, ha situado a Cartagena como un destino seguro, lo que da fiabilidad a las navieras para elegir Cartagena como uno de los destinos estrella en su escala de cruceros y supone un impulso para la reactivación económica». El Puerto recibió este verano el distintivo ‘Preparado para la covid’ y el sello ‘Comercio de Confianza’ para los locales de la asociación Amigos de los Cruceros.