Los primeros estudiantes de las universidades del consorcio European University of Technology (EUt+) han llegado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Son alumnos de Francia, Alemania, Letonia y Rumanía que desarrollarán su actividad educativa este curso a través de los programas de movilidad entre los diferentes campus de la nueva Universidad Europea de Tecnología.

Este cuatrimestre cursarán diferentes estudios de grado y máster en la UPCT 162 alumnos Erasmus, procedentes de 16 países europeos. La rectora, Beatriz Miguel, y el vicerrector de Estudios y Relaciones Internacionales, Juan Ángel Pastor, les han dado hoy la bienvenida en el Paraninfo, tras lo que la asociación ESN Cartagena ha guiado por la ciudad y en grupos reducidos a los estudiantes de intercambio.

"He elegido Cartagena por su fantástico clima y por lo amigables que es la gente en España", argumentaba la austriaca Eva Friedl, quien va a cursar asignaturas de Marketing en la Facultad de Ciencias de la Empresa y espera "hacer un montón de amigos y aprender el idioma", ilusionada por la soleada jornada que la ha recibido. "En Viena está lloviendo mucho y cada día hace más frío". "Vengo a mejorar mi español y también estoy deseando recorrer las montañas que rodean Cartagena y descubrir sus minas", ha explicado por su parte el alumno francés de Ingeniería Civil Samuel Nautin.

El 60% de los estudiantes proceden de Francia, Italia y Alemania. La Facultad de Ciencias de la Empresa acoge este curso a 83 jóvenes. Las escuelas de Industriales, Arquitectura y Edificación y Caminos y Minas reciben alrededor de una veintena cada una de ellas. El resto de alumnos cursará este cuatrimestre en Agrónomos, Telecomunicación y Navales.

El pasado año, la UPCT solo recibió a 70 estudiantes Erasmus a principios de curso debido a la pandemia sanitaria. Esta mañana muchos Erasmus preguntaban por las normas de uso de mascarillas y hasta una alumna moldaba tuvo que pedir una pues la había olvidado con el ajetreo de estar recién llegada a la ciudad. La Politécnica obliga al uso de la mascarilla en todas las instalaciones de la universidad, también al aire libre.

La UPCT es el campus en España de EUt+, universidad Europea de Tecnología integrada por las universidades Technical University of Sofia (Bulgaria), Cyprus University of Technology (Cyprus), University of Technology of Troyes (France), Hochschule Darmstadt, University of Applied Sciences (Germany), Technological University Dublin (Ireland), Riga Technical University (Latvia) y la Technical University of Cluj-Napoca (Romania).

La participación de la UPCT en EUt+, una iniciativa respaldada por el programa Erasmus +, cuenta con el apoyo financiero de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, a través de los Presupuestos de 2021.