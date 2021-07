El Gobierno regional ha iniciado los trabajos para elaborar los proyectos de retirada de lodos, fangos y secos en las playas de Los Nietos, de Los Urrutias de Cartagena, y la de Villananitos en San Pedro del Pinatar. De esta forma se cumple con el anuncio del presidente López Miras durante el pasado Debate del Estado de la Región, con "el compromiso firme del Gobierno regional de actuar ante la inacción del Gobierno de España en una tarea que es absoluta competencia estatal".

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante la celebración del Foro de Coordinación Interadministrativa del Mar Menor, que en esta ocasión se ha celebrado en Cartagena y ha contado con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Noelia Arroyo, así como con los alcaldes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, y con la ausencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Demarcación de Costas del Estado.

Luengo ha detallado que "en los próximos días se aprobarán los pliegos de contratación y posteriormente se publicará la licitación de la redacción del proyecto, por lo que esperamos que antes de que finalice el año se pueda adjudicar el proyecto que permita, por un lado, recopilar la documentación existente y aportaciones científicas, tomar datos topobatimétricos, analizar la dinámica litoral y plantear una propuesta de actuación y, por otro lado, redactar un proyecto dónde se materialice la propuesta efectuada y su documentación y tramitación ambiental". Todo ello se realizará con la implicación del Comité de asesoramiento científico.

"Llevamos años demandando al Gobierno de España que actúe, que afronte sus competencias y contribuya con la recuperación del Mar Menor", destacó el consejero, "pero lamentablemente solo nos encontramos con trabas y negativas, pero el ecosistema y sus vecinos no pueden esperar más, por eso el Gobierno regional actuará una vez más ante la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez".

En los trabajos de redacción de cada uno de los proyectos y propuestas para las playas de Los Urrutias, Los Nietos y Villananitos se va a destinar un total 326.700 euros.

Retirada de biomasa

En cuanto a las tareas de retirada de biomasa, Luengo ha recordado que "en las últimas semanas se han intensificado las tareas de retirada de biomasa de las playas del Mar Menor para garantizar su buen estado, reforzando en aquellos puntos donde la acumulación de biomasa se junta con la presencia histórica de fangos". Para ello, actualmente se cuenta con personal y maquinaria ligera validada por el Comité de asesoramiento científico para aumentar el rendimiento.

El consejero ha señalado que "desde el año 2017 y hasta la actualidad se han retirado 7.500 toneladas de biomasa y el Gobierno regional ha invertido más de tres millones de euros en esta tarea". Además, anunció que "en breve verá la luz el nuevo contrato de retirada de materia orgánica que permitirá llevar a cabo la limpieza durante lo que resta de 2021 y todo 2022, con un importe que supera los dos millones de euros y que nos permitirá seguir auxiliando a los ayuntamientos en esta competencia municipal".

Estado ecológico en la actualidad

Como es habitual, durante la celebración del Foro de Coordinación Interadministrativa, la cita sirvió también para dar a conocer el estado actual de los parámetros que miden la evolución del ecosistema. Así, el nivel de transparencia media se sitúa en 4,46 metros, el valor más alto en estas fechas de la serie histórica, y la turbidez en 0,61 FTU, la más baja en este mismo periodo.

Por otro lado, la clorofila se sitúa en 0,60 microgramos/litro, el menor dato en esta época del año desde 2017; los valores de oxígeno permanecen estables en 6 mg/L, la temperatura asciende a 28,83 grados y la salinidad ronda los 42 PSU, cerca de dos puntos más que en 2020.

Balnearios y pasarelas para un baño accesible

El Ayuntamiento de Cartagena recuerda que había elaborado un pliego de condiciones para eliminar los secos que se encontraba en su fase final de preparación, aunque finalmente ha sido la Comunidad Autónoma la que ha asumido el proyecto.

"Científicos y vecinos sabemos cuál es el problema y la solución, pero no tenemos presente a la administración que tiene las competencias por ley. El Ministerio ni actúa ni deja hacer. Desde diciembre de 2020 tiene la memoria preparada por la Comunidad Autónoma para trabajar para recuperar el Mar Menor, y no tenemos respuesta", ha dicho la alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo.

"Pusimos en marcha los balnearios y las pasarelas provisionales. Intentamos explicarle a los vecinos que teníamos que poner esas estructuras para facilitar el acceso al baño, pero la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena no tienen competencias para poder retirar los fangos y secos del Mar Menor. Sabemos que no es la solución definitiva, pero ante la inacción del Ministerio lo haremos con el apoyo de la Comunidad", ha expuesto la regidora de Cartagena.

Arroyo también ha señalado que "todos los días vemos imágenes del estado del Mar Menor, del problema que arrastramos. Y pasa el tiempo. Si no nos ponemos manos a la obra, pasan los meses y pasan los años y las playas se encuentran en un estado lamentable. Y la ministra no es consciente de lo que sucede, porque no está aquí".

Además, la alcaldesa de Cartagena ha reprochado que desde el Ministerio "solo han recibido respuestas políticas a través de los medios de comunicación, pero ni técnicas ni jurídicas". "Nos insisten en que la limpieza de las playas es responsabilidad municipal, y lo estamos haciendo. Pero no es competencia, ni del Ayuntamiento ni de la Comunidad, limpiar dentro del Mar Menor. No podemos dragar o regenerar las playas", ha lamentado.

Los Urrutias y Los Nietos

El Ayuntamiento tenía previsto emplear más de 200.000 euros en el proyecto, que ahora la Comunidad licitará en tres proyectos.

Arroyo ha recordado la importancia de la retirada de los secos, que suponen actualmente el gran problema del Mar Menor. "Los secos son acumulaciones de arena que propician el estancamiento del agua, lo que aumenta el crecimiento de algas, que se pudren en la orilla y que generan los fangos. Es esencial retirarlos", ha manifestado.

Ha recalcado que "ante la inacción del Ministerio lo iba a asumir el Ayuntamiento, hasta que la Comunidad Autónoma ha anunciado que ejecutará el proyecto con fondos regionales". El pliego que estaba elaborando el Ayuntamiento había pasado ya la fase de estudio y memoria, y se encontraba en su fase final de elaboración por parte de los técnicos municipales.