El Ayuntamiento de Cartagena ha participado este viernes en la tradicional entrega de lotes de pescado a entidades benéficas que la Cofradía de Pescadores ha donado con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar. En total, se han repartido 1.206 kilos de pescado: dorada, lubina, jurel, bacalao, sardina y boquerón.

El acto, que se ha desarrollado en la propia lonja bajo la supervisión del patrón mayor Bartolomé Navarro, ha contado con la presencia de la edil de Servicios Sociales, Mercedes García y la concejal de Infraestructuras, María Casajús, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Servicios Sociales, Mercedes García, ha querido agradecer su generosidad a la Cofradía de Pescadores por el esfuerzo que realizan, ya que "los alimentos frescos son los más difíciles de donar". Además, ha aprovechado para animar a los ciudadanos a apoyar a este sector porque "el pescado es un alimento muy sano y, en esta zona, somos unos privilegiados porque tenemos una gran abundancia de este producto".

Han asistido también representantes de las nueve organizaciones caritativas que han recibido el obsequio de los pescadores cartageneros: Fundación Nuestro Padre Jesús Nazareno, Hermanas Cistercienses, Torre de Nazaret, Hospitalidad Santa Teresa, Asilo de Ancianos, Hospital de Caridad, Comedor Jesús Maestro Pastor, El Buen Samaritano y la Casa Cuna.

Debido a la situación sanitaria, los barcos de los pescadores cartageneros no celebrarán la patrona en el mar, como es habitual. No obstante, se celebrará una eucaristía este viernes, a las 19.30 horas, en la parroquia de Santiago Apóstol del barrio de Santa Lucía. En este sentido, el patrón de la Cofradía de Pescadores ha lamentado que por segundo año consecutivo no podrán sacar a la Virgen del Carmen: "En los barcos se sube mucha gente y hay mucha masificación, y como están las cosas no es recomendable".