Solo unos cuatro de los 41 Clubes de Mayores de los barrios y diputaciones del municipio de Cartagena han decidido abrir después de recibir desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena un estudio pormenorizado de cada uno de los locales de mayores para que estos puedan abrir de cara a este verano si así lo desean.

La información que los directivos de clubes le han trasladado al Ayuntamiento, es que no van a abrir este verano, que lo harán en septiembre, solamente tres o cuatro de los 41 clubes tienen la intención de hacerlo, y de hecho el club de La Aljorra ya lo hace esta semana, según fuentes municipales.

El estudio de Servicios Sociales recoge los planes de contingencias individuales y las instrucciones que Salud Pública ha dado sobre las actividades que podrán realizar y las que no. Por ejemplo, determina que no están permitidos hacer bailes, bingos ni actividades en las que haya que compartir material. En cambio, sí están autorizadas actividades de índole individual: la gerontogimnasia, peluquería, podología, etc.

Desde el Consistorio cartagenero insisten en que esta decisión corresponde a las propias asociaciones de mayores de cada barrio o diputación.