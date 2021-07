La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena lanza la nueva campaña de cartelería ¡¡Respeta!! para prevenir y sensibilizar sobre las agresiones sexuales. Una campaña que llega en un momento de gran preocupación de las asociaciones vecinales de Cabo de Palos ante el aumento de episodios de violencia y agresiones sexuales registrados cada fin de semana en el centro comercial Las Dunas cuando los jóvenes se concentran para hacer botellón durante toda la noche. Los carteles, diseñados con mensajes como ‘Estamos apretados pero no me toques’, ‘Mi cuerpo no quiere tu opinión’ o ‘No me silbes, no soy tu perro’, incluyen teléfonos para denunciar las agresiones, 016, también por WhatsApp, 600000016, y un código QR para tener acceso a información sobre la violencia de género.

La campaña se realizará en espacios y zonas de ocio durante el verano, así como el interior del transporte público que se dirige a La Manga y Cabo de Palos, muy utilizado por los jóvenes en estas fechas. Esta campaña también cuenta con la colaboración de Hostecar, la Concejalía de Infraestructuras y ALSA. La Asociación de la Mujer de Cabo de Palos mostró a la Concejalía de Igualdad su preocupación ante lo que tachan de oleada «nunca vista» de agresiones sexuales y violencia a menores de edad que acuden a hacer botelleo en las decrépitas instalaciones del centro comercial Las Dunas los fines de semana a pesar de las recomendaciones sanitarias.

«Los vecinos estamos escuchado casos de grupos de chicos que vienen de fuera buscando camorra y se meten con niñas de entre 13 y 16 años, que si les echan pastillas en el vaso... Me consta que hay detenidos por un abuso a una niña hace tres sábados», explica Isabel Belmonte, presidenta de la Asociación, que ve oportuna la campaña ¡¡Respeta!!. A su vez, tanto el Gobierno central, a través del Ministerio de Igualdad, como la Federación Española de Municipios y Provincias, pidió a los ayuntamientos, ante la preocupación de que durante el verano continúe el incremento de la violencia machista, un esfuerzo en materia de sensibilización ciudadana ya que, además de la ola de asesinatos, el 57,3% de las mujeres residentes en España sufren violencia física, psicológica o sexual, según la macro encuesta de violencia contra la mujer.

Deciden no denunciar

Desde la Concejalía llevan unos tres años colaborando con el CAVAX (Servicio de Prevención y Atención Integral a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales) para prestar servicio a mujeres víctimas de estos delitos en Cartagena y La Unión e indican que «no hay datos» ni casi denuncias de agresiones sexuales, posiblemente por miedo y/o vergüenza, algo que esperan paliar dando a conocer los teléfonos para hacerlo en esta campaña. «Las denuncias nos llegan a través de los jóvenes, por sus redes sociales, etc», explicaba el concejal de Igualdad, David Martínez Noguera, ayer durante la presentación de ¡¡Respeta!!. Por otra parte, Policía Local no tiene constancia de denuncias por agresiones sexuales en Cabo de Palos.