Los más afectados física y emocionalmente han sido las personas mayores en esta pandemia. Los pensionistas cartageneros muestran su malestar por haber sido desde el comienzo de la covid los más vetados de poder retomar sus vidas sociales al no disponer de lugares para reunirse ni de suficientes actividades lúdicas.

Los locales de día municipales para la tercera edad de los barrios y diputaciones de Cartagena permanecen cerrados y los dos centros del IMAS en la ciudad abren con horario restringido y sin apenas talleres debido a las limitaciones sanitarias.

«Las personas mayores se mueren de tristeza solos en sus casas. No tenemos a dónde ir. Muchos se están suicidando. Creen que no merece la pena vivir sin poder entretenerse ni relacionarse. Empiezan a no tomar las pastillas, a no comer, se vuelven huraños...», afirma un jubilado que solía ir a diario a los centros de día de Cartagena y que, asegura, recoge el sentir del resto de cartageneros de su edad.

Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena han realizado un estudio pormenorizado de cada uno de los locales de mayores de los barrios y diputaciones para que estos puedan abrir de cara a este verano si así lo desean. Este recoge los planes de contingencias individuales y las instrucciones que Salud Pública ha dado sobre las actividades que podrán realizar y las que no. Por ejemplo, determina que no están permitidos hacer bailes, bingos ni actividades en las que haya que compartir material. En cambio, sí están autorizadas actividades de índole individual: la gerontogimnasia, peluquería, podología, etc.

Desde la Concejalía se han visto obligados a suspender la reunión que estaba prevista para hoy, lunes 12 de julio, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy con los representantes de los 43 clubes de mayores de los barrios y diputaciones debido a las altas temperaturas con la intención de evitar cualquier tipo de incidencia en las personas asistentes por la ola de calor. Por ello, han enviado una carta individualizada a los centros de la tercera edad con su plan de contingencia, las directrices que marca Salud Pública más las recomendaciones covid.

En cuanto a si se abren o no este verano, es decisión de cada club municipal y de las personas mayores de cada centro. Desde el Consistorio informan que desde estos locales fueron los primeros en querer cerrar debido a la situación de la pandemia y que ellos decidirán si abren a pesar de la restricción de actividades.

«Este verano nos vamos a aburrir porque no tenemos abierto el centro de la tercera edad ni el local social», dice Antonio Vidal, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Llano del Beal. Asimismo, los jubilados consultados tienen poca esperanza en que los quieran abrir porque «lo que el Ayuntamiento no sabe es que los funcionarios no van a querer para seguir cobrando sin trabajar. En los dos centros que hay abiertos nos echan para cerrar antes de las 14:00 horas, nos ponen mala cara y casi que nos obligan a llevarnos la comida a casa en vez de hacer uso de la cantina. Parece que los viejos molestamos para todo».

Por otro lado, los locales que sí permanecen abiertos, aunque únicamente con horario de mañana son los pertenecientes al IMAS de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, los Centros Sociales de Personas Mayores Cartagena I y III, conocido el último como el de La Puyola, ambos en la calle Juan Fernández. Según la Orden conjunta de 27 de mayo de 2021 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y del Consejero de Salud, a partir de esta fecha se retomarían las «actividades presenciales y prestación de servicios que habitualmente se venían ofreciendo en los centros sociales de personas mayores».

Aun así, el horario de los centros, que abrían de 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, se ha limitado de 9 de la mañana hasta 2 de la tarde. Varios ancianos aseguran a LA OPINIÓN que han dejado de hacer uso de estas instalaciones, incluido el comedor, por la falta de actividades y el limitado horario. Además, por las tardes, lamentan, o se quedan solos en sus casas o se reúnen en los parques, algo que no van a poder hacer a partir de ahora por las altas temperaturas.

Para este verano, el IMAS informa que conforme a esta Orden «en los dos Centros Sociales de Cartagena se están llevando a cabo varios talleres, durante los meses de julio y agosto, que han sido muy bien acogidos por las personas usuarias de los mismos y también se han restablecido los juegos de mesa (parchís, dominó, etc.) y billar en los salones de los centros y se continúa con los servicios de podología, peluquería, cafetería e información y asesoramiento a las personas usuarias».

La realización de actividades durante los meses de verano decaía mucho debido a la inasistencia de las personas mayores a los centros por causa del calor y las vacaciones en la playa por lo que los talleres se desarrollaban hasta el 15 de junio aproximadamente y se retomaban en el mes de septiembre. De todos modos, para este verano hay programadas actividades como el taller ‘Entrenamiento de memoria’, presencial o taichí online, explican desde la Consejería.